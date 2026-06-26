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27 जून को भी बंद रहेंगे रांची के सभी स्कूल, ताजिया-अखाड़ा जुलूस को लेकर आदेश जारी

मुहर्रम को लेकर रांची में 27 जून को भी सभी स्कूल बंद रहेंगे.

Schools will remain closed on June 27 as well due to Muharram procession in Ranchi
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 4:29 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में 27 जून को भी सभी स्कूल बंद रहेंगे. रांची डीसी कार्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला के अधिकांश क्षेत्रों में ताजिया एवं अखाड़ा जुलूस निकाले जाते हैं. जिसके कारण यातायात प्रभावित होने तथा स्कूली बच्चों की आवाजाही में संभावित असुविधा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है.

जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी

रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिला के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में 27 जून 2026 को पूर्ण अवकाश रहेगा. हालांकि, जिन विद्यालयों में पूर्व निर्धारित परीक्षा आयोजित की जानी है, अत्यंत आवश्यक हो तभी वे जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), रांची को पूर्व सूचना देकर परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं.

सभी से सहयोग की अपील

जिला प्रशासन द्वारा सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से सहयोग बनाए रखने तथा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व संपन्न कराने की अपील की गई है. बता दें कि मुहर्रम की छुट्टी 26 जून को दी गई है लेकिन राजधानी रांची में 27 जून को मुहर्रम का जुलूस निकलेगा. जिसकी वजह से ट्रैफिक रूट को कई जगह डायवर्ट किया गया है. ट्रैफिक डायवर्ट होने की वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए जिला प्रशासन के दौरान निर्णय लिया गया है.

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ताजिया एवं अखाड़ा जुलूस
MUHARRAM 2026

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