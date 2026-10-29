गाजियाबाद में 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, DIOS ने जारी किया आदेश, यह है वजह
पीईटी-2026 का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुल छह पालियों में किया जाएगा.
Published : October 29, 2026 at 6:41 PM IST
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET 2026) का आयोजन को देखते हुए गाजियाबाद में शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को स्कूल- कॉलेज में अवकाश रहेगा. जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर शिक्षण संस्थानों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
आदेश के दायरे में जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, यूपी बोर्ड और सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय और बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 30 अक्टूबर 2026 को अवकाश रहेगा. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आदेश का शत प्रतिशत पालन करने के स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं.
पीईटी-2026 का आयोजन 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को कुल छह पालियों में किया जाएगा. परीक्षा के लिए प्रदेश के 60 जनपदों में 1372 केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कुल 35 लाख 41 हजार 297 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. प्रत्येक पाली में 590217 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है. आगरा, अलीगढ़, झांसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और प्रयागराज सहित नौ जनपदों में प्रत्येक पाली में 15 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 30 अक्टूबर (शुक्रवार) को शैक्षणिक अवकाश घोषित किया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने गुरुवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सभी बोर्डों के विद्यालयों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.