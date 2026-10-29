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गाजियाबाद में 30 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, DIOS ने जारी किया आदेश, यह है वजह

30 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल ( फाइल फोटो )

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET 2026) का आयोजन को देखते हुए गाजियाबाद में शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को स्कूल- कॉलेज में अवकाश रहेगा. जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर शिक्षण संस्थानों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है.

आदेश के दायरे में जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज, शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय, यूपी बोर्ड और सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय और बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 30 अक्टूबर 2026 को अवकाश रहेगा. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आदेश का शत प्रतिशत पालन करने के स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं.