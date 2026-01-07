कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दो दिन की स्कूल की छुट्टी, कलेक्टर टीना डाबी ने दिए आदेश
अवकाश के दौरान विद्यालय स्टाफ को अपनी उपस्थिति संबंधित विद्यालय में यथावत देनी होगी.
Published : January 7, 2026 at 6:41 AM IST
बाड़मेर : नए साल में मावठ की बारिश के साथ ही शुरू हुए शीतलहर का दौर अब भी जारी है. इसके कारण सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कक्षा 8वीं तक के स्कूली बच्चों को सर्दी के इस मौसम में राहत देते हुए दो दिन यानी 7 और 8 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया है.
नए साल के साथ ही सर्दी का असर तेज हुआ है और मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिनों तक शीतलहर का यह दौर जारी रहने की संभावना है. उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण रात के तापमान में अभी और गिरावट आ सकती है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों को पाले से बचाने के उचित उपाय करें. फिलहाल, मकर संक्रांति तक सर्दी के तेवर इसी तरह तीखे बने रहने के आसार हैं.
पढे़ं. Rajasthan Weather : IMD ने जारी किया 'टेंशन' वाला अलर्ट, इन जिलों के स्कूलों में इस डेट तक रहेंगी छुट्टियां
बाड़मेर जिले में शीतलहर के चलते जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों के लिए आगामी दो दिन तक अवकाश घोषित किया है. बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर के प्रस्ताव के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाड़मेर जिले में संचालित सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 के सभी विद्यार्थियों के लिए 7 एवं 8 जनवरी को अवकाश घोषित किया है. अवकाश के दौरान विद्यालय स्टाफ को अपनी उपस्थिति संबंधित विद्यालय में यथावत देनी होगी. इस आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.