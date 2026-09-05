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यूपी के इस जिले में आज बारिश के चलते 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद

आगरा. मानसून जाते-जाते ब्रज समेत यूपी के कई जिलों को भिगो रहा है. शुक्रवार देर रात जिले में कई जगह भारी बारिश हुई. गनीमत रही कि जनहानि की कोई खबर नहीं है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. जिससे ब्रज में भारी बारिश के आसार है. इसको लेकर ही शुक्रवार देर रात आगरा डीएम मनीष बंसल ने शनिवार को कक्षा एक से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है.





बता दें कि शुक्रवार देर रात तक आगरा में कई बार बारिश हुई. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिले में शनिवार को भी भारी बारिश होगी. पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधि तुलनात्मक रूप से छिटपुट रहने की उम्मीद है. आगरा और आसपास के जिलों में भी भारी बारिश के आसार हैं. ​इसको लेकर ही आगरा डीएम मनीष बंसल के आदेश पर शनिवार यानी 5 सितंबर 2026 को कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे.





इसमें बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालय भी शामिल हैं. जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी अवकाश रहेगा. आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि डीआईओएस और बीएसए को आदेश दिए हैं कि अवकाश का आदेश कड़ाई से पालन कराया जाए. जो भी स्कूल संचालक आदेश की अवहेलना करें. उस विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

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