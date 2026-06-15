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कल स्कूलों में फिर से लौटेगी रौनक, प्रवेशोत्सव के साथ शुरू होगा बड़ा अभियान

एमपी में कल से खुलेंगे स्कूल ( ETV Bharat )

भोपाल: गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद कल यानि 16 जून से प्रदेश भर के स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी. सभी निजी और सरकारी स्कूल कल से खुल जाएंगे. नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा. वहीं स्कूल चलें हम अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भी होगी. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग का फोकस इस बार सिर्फ नए प्रवेश पर नहीं, बल्कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर रहेगा. शाला प्रवेशोत्सव से होगा नए सत्र का स्वागत बता दें कि 16 जून से प्रदेश के शासकीय और सांदीपनि विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत होगी. पहले दिन शाला प्रारंभ उत्सव के तहत नवप्रवेशी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का स्वागत किया जाएगा. प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के स्कूलों में बाल सभाओं का आयोजन होगा. विद्यार्थियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी रहेगी, जिससे स्कूल का पहला दिन उत्साह और सकारात्मक माहौल के साथ शुरू हो सके. सरकारी स्कूल में एडमिशन के बदल रहे नियम, मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स को भी फायदा 30 जून तक चलेगा स्कूल चलें हम अभियान