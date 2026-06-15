कल स्कूलों में फिर से लौटेगी रौनक, प्रवेशोत्सव के साथ शुरू होगा बड़ा अभियान

कल स्कूलों में फिर से लौटेगी रौनक, प्रवेशोत्सव के साथ शुरू होगा बड़ा अभियान
मध्य प्रदेश के शासकीय और सांदीपनि विद्यालयों में 16 जून से होगी नए सत्र की शुरुआत. प्रवेशोत्सव के साथ शुरू होगा बड़ा अभियान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 9:30 PM IST
भोपाल: गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद कल यानि 16 जून से प्रदेश भर के स्कूलों में फिर से रौनक लौटेगी. सभी निजी और सरकारी स्कूल कल से खुल जाएंगे. नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा. वहीं स्कूल चलें हम अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भी होगी. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभाग का फोकस इस बार सिर्फ नए प्रवेश पर नहीं, बल्कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर रहेगा.
शाला प्रवेशोत्सव से होगा नए सत्र का स्वागत
बता दें कि 16 जून से प्रदेश के शासकीय और सांदीपनि विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत होगी. पहले दिन शाला प्रारंभ उत्सव के तहत नवप्रवेशी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का स्वागत किया जाएगा. प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा आठवीं तक के स्कूलों में बाल सभाओं का आयोजन होगा. विद्यार्थियों के लिए विशेष भोजन की व्यवस्था भी रहेगी, जिससे स्कूल का पहला दिन उत्साह और सकारात्मक माहौल के साथ शुरू हो सके.
30 जून तक चलेगा स्कूल चलें हम अभियान
राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार स्कूल चलें हम अभियान का दूसरा चरण 16 से 30 जून तक संचालित किया जाएगा. अभियान का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक पात्र बच्चे का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी, जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ दी है. इसके लिए ग्राम, वार्ड और विद्यालय स्तर पर विशेष प्रयास कर इन बच्चों का पुनः नामांकन कराया जाएगा.
कलेक्टर करेंगे नियमित समीक्षा
अभियान की प्रभावी मानिटरिंग के लिए जिला कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन्हें नियमित समीक्षा कर शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे.
मिशन अंकुर के जरिए सीखने की गुणवत्ता पर जोर
नए सत्र में मिशन अंकुर के तहत विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए विद्यालय स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जाएगी. साथ ही विद्यार्थियों के प्रवेश, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े फीडबैक भी दर्ज किए जाएंगे. आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों के को-लोकेशन कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शुरुआती शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके.