शीतलहर के चलते जयपुर में 5वीं तक के छात्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का अवकाश बढ़ाया

आदेश के अनुसार शिक्षकों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति रहेगी और परीक्षाएं भी यथावत संचालित की जाएंगी.

Children going to school
स्कूल जाते बच्चे (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: प्रदेश में लगातार जारी शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर अहम फैसला लिया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर जयपुर जिले में शीतलहर और बढ़ती ठंड के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक के छात्रों का अवकाश आगामी 13 जनवरी तक कर दिया गया है. ये आदेश जिले में संचालित सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा.

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल कविया की ओर से जारी आदेश के अनुसार 5वीं तक के छात्रों को 12 और 13 जनवरी को अवकाश दिया गया है. इसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व रहेगा. ऐसे में छात्रों के 14 जनवरी तक अवकाश रहेंगे. हालांकि शिक्षकों की विद्यालयों में नियमित उपस्थिति रहेगी और परीक्षाएं भी यथावत संचालित की जाएंगी. आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है.

आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी: वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी शीतलहर को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के अवकाश को आगामी 13 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है. महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक पार्थवी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये फैसला जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना में लिया गया है. ताकि छोटे बच्चों को ठंड से बचाया जा सके. हालांकि, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय कर्मी निर्धारित समय पर नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे और केंद्रों के संचालन से जुड़ी सभी गतिविधियां पहले की तरह संपादित की जाएंगी. उधर, मौसम विभाग ने 13 जनवरी को जयपुर के लिए कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला लिया है.

