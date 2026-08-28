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छावनी परिषद के स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी, CBSE से होंगे संबद्ध, मिलेंगी ये सुविधाएं

आगरा: रक्षा संपदा महानिदेशालय ने देश भर में छावनी परिषद क्षेत्र में संचालित स्कूलों को लेकर बड़ा शैक्षणिक बदलाव की तैयारी की है. जिसमें रक्षा संपदा महानिदेशालय सभी छावनी परिषद के स्वामित्व वाले स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने की प्लांनिंग कर चुका है. जिससे सभी स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जा सके, जो एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इससे छावनी परिषद के स्वामित्व वाले स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा. इसके साथ ही इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.

बता दें कि, रक्षा संपदा महानिदेशालय ने हाल में यह निर्देश दिए कि देशभर में छावनी परिषद के संचालित स्कूलों में पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और शिक्षा एक समान होनी चाहिए. क्योंकि, अभी हर प्रदेश में छावनी परिषद क्षेत्र के स्कूलों की मान्याता उस राज्य के बोर्ड से मिलती है. ऐसे में हर राज्य में पाठ्यक्रम अलग हैं. जिसकी से कई दिक्कतें सामने आ रही हैं. इसलिए, पाठ्यक्रम में एक समानता लाई जाए. जिसको लेकर रक्षा संपदा महानिदेशालय ने सभी छावनी परिषदों को पत्र भेजकर छावनी बोर्ड के स्वामित्व वाले स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने की योजना के बारे में जानकारी दी है.

आगरा में सात स्कूलों में 1600 छात्र

आगरा छावनी परिषद की बात करें तो क्षेत्र में 7 स्कूल संचालित हैं. जिसमें एक इंटर कॉलेज, तीन जूनियर हाईस्कूल, दो प्राइमरी स्कूल और चिराग स्पेशल स्कूल है. जिनमें इस सत्र में लगभग 1600 छात्र-छात्राएं अध्यनरत है. इसके साथ ही सातों स्कूल में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की संख्या करीब 68 है. अभी ये सभी स्कूल UPBSE से संबद्ध हैं. इन स्कूलों के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति और आधुनिक तकनीकों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

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