छावनी परिषद के स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी, CBSE से होंगे संबद्ध, मिलेंगी ये सुविधाएं
आगरा छावनी परिषद क्षेत्र में 7 स्कूल संचालित, कुल 1600 बच्चे पढ़ते हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 5:43 PM IST
आगरा: रक्षा संपदा महानिदेशालय ने देश भर में छावनी परिषद क्षेत्र में संचालित स्कूलों को लेकर बड़ा शैक्षणिक बदलाव की तैयारी की है. जिसमें रक्षा संपदा महानिदेशालय सभी छावनी परिषद के स्वामित्व वाले स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने की प्लांनिंग कर चुका है. जिससे सभी स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जा सके, जो एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इससे छावनी परिषद के स्वामित्व वाले स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा. इसके साथ ही इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग और शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसी तमाम आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.
बता दें कि, रक्षा संपदा महानिदेशालय ने हाल में यह निर्देश दिए कि देशभर में छावनी परिषद के संचालित स्कूलों में पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और शिक्षा एक समान होनी चाहिए. क्योंकि, अभी हर प्रदेश में छावनी परिषद क्षेत्र के स्कूलों की मान्याता उस राज्य के बोर्ड से मिलती है. ऐसे में हर राज्य में पाठ्यक्रम अलग हैं. जिसकी से कई दिक्कतें सामने आ रही हैं. इसलिए, पाठ्यक्रम में एक समानता लाई जाए. जिसको लेकर रक्षा संपदा महानिदेशालय ने सभी छावनी परिषदों को पत्र भेजकर छावनी बोर्ड के स्वामित्व वाले स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध करने की योजना के बारे में जानकारी दी है.
आगरा में सात स्कूलों में 1600 छात्र
आगरा छावनी परिषद की बात करें तो क्षेत्र में 7 स्कूल संचालित हैं. जिसमें एक इंटर कॉलेज, तीन जूनियर हाईस्कूल, दो प्राइमरी स्कूल और चिराग स्पेशल स्कूल है. जिनमें इस सत्र में लगभग 1600 छात्र-छात्राएं अध्यनरत है. इसके साथ ही सातों स्कूल में सरकारी और गैर सरकारी शिक्षकों की संख्या करीब 68 है. अभी ये सभी स्कूल UPBSE से संबद्ध हैं. इन स्कूलों के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति और आधुनिक तकनीकों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
मुख्यालय ने मांगी रिपोर्ट
आगरा छावनी परिषद के सीईओ दीपक मोहन ने बताया कि मुख्यालय की ओर से छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कई जरूरी सुधार किए जा रहे हैं. जिससे स्कूलों में खेलकूद के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा जोर है. जिससे ही छावनी परिषद के स्वामित्व वाले सभी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने की योजना बनी है, जो नई शिक्षा नीति को लेकर अहम कदम है. इस बारे में आगरा छावनी छावनी परिषद के कार्यालय अधीक्षक कुलविंदर सिंह का कहना है कि मुख्यालय से आए पत्र से परिषद के स्कूलों में छात्रा को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेलकूद और व्यक्तित्व विकास किया जाए. जो आज बेहद जरूरी है. मुख्यालय ने इस बारे में पूरी रिपोर्ट मांगी है.
इन सुविधाओं का होगा विस्तार
बता दें कि छावनी परिषद में संचालित नई व्यवस्था लागू होने पर सभी स्कूलों में सीबीएसई के अनुरूप एक समान शैक्षणिक ढांचा लागू होगा. इसके साथ ही स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ई-कंटेंट, डिजिटल लर्निंग, कंप्यूटर लैब और डिजिटल शिक्षण संसाधनों के साथ ही अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा.
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