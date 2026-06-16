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डेढ़ महीने बाद बजी स्कूलों की घंटी, 27 जून तक चलेगा शाला प्रवेशोत्सव, जानिए कैसा रहा बच्चों का पहला दिन

छत्तीसगढ़ में डेढ़ महीने की छुट्टी के बाद स्कूल एक बार फिर खुल चुके हैं. इस बार 16 से 27 जून तक शाला प्रवेशोत्सव मनेगा.

SCHOOLS REOPENED AFTER HOLIDAYS
फिर से खुले स्कूल, स्कूलों में मनाया गया शाला प्रवेशोत्सव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 4:35 PM IST

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रायपुर : रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में 16 जून से सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं. 16 जून से लेकर 27 जून तक शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा. स्कूलों में डेढ़ महीने कि छुट्टी के बाद रौनक देखने को मिली. बच्चे भी इस दौरान स्कूल पहुंचे. पहले दिन स्कूल पहुंचने पर बच्चों का स्वागत टीका लगाकर और चॉकलेट से उनका मुंह मीठा कराकर किया गया.

स्कूलों में बांटे गए पुस्तक

शासकीय किताबों का भी वितरण बच्चों को इस दौरान स्कूलों में किया जा रहा है. खासतौर पर स्कूल का पहला दिन होने की वजह से स्कूल में बच्चों की संख्या कम दिखाई पड़ी. कुछ लोग गर्मी की वजह से भी स्कूल नहीं पहुंच पाए. पूरे प्रदेश में 1 मई से 15 जून तक प्रदेश के सभी शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी चल रही थी.

Free distribution of books in schools
स्कूलों में हुआ निशुल्क पुस्तक वितरण (Etv Bharat)
डेढ़ महीने बाद बजी स्कूलों की घंटी, छात्रों में उत्साह (Etv Bharat)
कैसा रहा स्कूल का पहला दिन ?स्कूल के पहले दिन मंगलवार को स्कूली बच्चों में उत्साह देखने को मिला. इस दौरान स्कूल पहुंचे कुछ बच्चों से ईटीवी भारत ने बात की तो उन्होंने बताया कि "डेढ़ महीने की छुट्टी में घर में रहकर अलग-अलग तरह की एक्टिविटी करने के साथ ही बाहर घूमने भी गए थे. आज स्कूल खुलते ही फिर से स्कूल में हंसी-खुशी पहुंचे हैं.
Welcoming students with tilak
टीका लगाकर छात्रों का स्वागत (Etv Bharat)
Schools reopened after holidays
27 जून तक चलेगा शाला प्रवेशोत्सव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल स्टाफ ने स्कूल के पहले दिन हमारा स्वागत तिलक लगाकर किया. इसके साथ ही चॉकलेट खिलाकर मुंह मीठा भी किया गया. हम लोगों में पढ़ाई को लेकर काफी उत्साह है- भूमिका, देवांगन छात्रा




डेढ़ महीने बाद खुला स्कूल

स्कूल शुरू होने के साथ ही हमने स्कूल के टीचरों से बात की तो उन्होंने बताया कि आज डेढ़ महीने के बाद स्कूल खुले हैं. पढ़ाई को लेकर बच्चों में भी उत्साह दिखाई पड़ा.

Enthusiasm Seen Among Students
15 जून से बजने लगी स्कूलों की घंटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले दिन होने की वजह से बच्चों का टीका लगाकर उनका वेलकम किया गया. लेकिन कुछ बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे क्योंकि स्कूल का आज पहला दिन था. कल से स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी-विजय धीवर, छात्र

इस बार स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान के साथ ही दीप प्रार्थना मंत्र और स्कूलों में भोजन के समय भोजन मंत्र भी बच्चों को बताए जाएंगे. सरस्वती वंदना का पाठ भी स्कूलों में होगा- सुब्रता झा, टीचर चंगोराभाठा स्कूल

Schools Reopen in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में खुले स्कूल छात्रों में दिखा उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है. गर्मी की छुट्टियों के बाद सभी सरकारी और निजी स्कूल 16 जून मंगलवार से खुले हैं. पहले स्कूल 1 जुलाई को खुलने की अफवाह थी, लेकिन शिक्षा विभाग के स्पष्ट किए जाने के बाद से कक्षाएं विधिवत 16 जून से प्रारंभ हो चुकी हैं. शैक्षणिक सत्र के प्रथम दिन स्कूल स्टाफ और बच्चे भी पूरी उत्साह के साथ पहुंचे थे.


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