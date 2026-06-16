ETV Bharat / state

गर्मी की छुट्टी के बाद खुल गए स्कूल, बलरामपुर कलेक्टर ने बच्चों से किया संवाद

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने पूर्व माध्यमिक शाला पिण्ड्रा, जतरो एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरदर पहुंचकर विद्यार्थियों की उपस्थिति, पेयजल व्यवस्था, शौचालयों की स्थिति, कक्षा संचालन तथा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का निरीक्षण तथा शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी भी ली, साथ ही उन्होंने विद्यालयों में गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक वितरण की स्थिति भी जानी.

बलरामपुर: प्रदेशभर में नए शिक्षा सत्र का शुभारंभ हो चुका है. शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने बलरामपुर विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों, मूलभूत सुविधाओं तथा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संसाधनों का जायजा लेते हुए शिक्षकों एवं प्राचार्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.



कलेक्टर ने शिक्षकों को दिए निर्देश

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने शिक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा, शिक्षा सत्र के प्रारंभिक दिनों से ही विद्यार्थियों का शैक्षणिक मूल्यांकन करें, ताकि कमजोर विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप मार्गदर्शन और अतिरिक्त शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराया जा सके. कलेक्टर ने आगे कहा कि प्रत्येक शिक्षक का प्रयास केवल पाठ्यक्रम पूर्ण कराने तक सीमित न होकर बच्चों की सीखने की क्षमता, आत्मविश्वास और समग्र व्यक्तित्व विकास पर भी केंद्रित होना चाहिए.





स्मार्ट क्लास का जायजा

स्कूलों के दौरे पर निकलीं कलेक्टर ने स्मार्ट क्लास को देखा और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों एवं डिजिटल शिक्षण संसाधनों के संचालन की जानकारी ली. कलेक्टर ने शिक्षकों को निर्देश देते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण पद्धतियों का अधिकतम उपयोग करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और रुचिकर शिक्षा प्रदान करें, ताकि वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से बच्चे तैयार हो सकें.

बलरामपुर कलेक्टर ने बच्चों से किया संवाद (ETV Bharat)



शिक्षकों को समर्पण भाव से पढ़ाना चाहिए

कलेक्टर ने बीते सत्र के परीक्षा परिणामों की जानकारी लेते हुए कहा, जिले के विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बेहतर हो, इसके लिए सभी शिक्षक पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करें. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक, प्रेरणादायक एवं अनुशासित शैक्षणिक वातावरण विकसित करें तथा सभी शिक्षक ऐसे प्रयास करें, जिससे जिले के विद्यार्थी जिला ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी अपनी उत्कृष्ट पहचान स्थापित हो.



बलरामपुर से 4 बस लुटेरे गिरफ्तार, दलधोवा घाट पर लूट की वारदात को दिया था अंजाम

बलरामपुर में स्कूल और कॉलेज बसों की चेकिंग, कमी पाए जाने पर यातायात विभाग ने काटा चालान

बलरामपुर के विकास और विजन पर नव पदस्थ महिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बनाया ये मास्टर प्लान