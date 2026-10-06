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जर्जर भवन और झोपड़ी में स्कूल, खनन प्रभावित क्षेत्र सुरेवाही में नए भवन की मांग

जर्जर भवन और झोपड़ी में स्कूल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर: जिले के अंतागढ़ विकासखंड की खनन प्रभावित ग्राम पंचायत सुरेवाही में सरकारी स्कूलों की बदहाली ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.पंचायत के तीन स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित और पर्याप्त भवन तक उपलब्ध नहीं है. कहीं जर्जर पंचायत भवन में कक्षाएं लग रही हैं तो कहीं झोपड़ी में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है. स्कूल भवनों की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तीनों स्कूलों के लिए नवीन भवन स्वीकृत करने की मांग की है. 4 साल से जर्जर है स्कूल ग्रामीणों के मुताबिक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुरेवाही का स्कूल भवन करीब चार साल से जर्जर हालत में है. इसके कारण करीब 50 बच्चों की कक्षाएं पंचायत भवन में संचालित की जा रही हैं. यहां चार शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं.बरसात के दौरान जर्जर भवन के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बना रहता है.

इसी तरह शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घुमर का भवन भी जर्जर हो चुका है. ग्रामीणों ने पुराने भवन की जगह नया स्कूल भवन बनाने की मांग की है. वहीं शासकीय प्राथमिक शाला छिंदभाट के लिए स्कूल भवन ही उपलब्ध नहीं है और यहां झोपड़ी में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं.



खनन प्रभावित क्षेत्र, फिर भी स्कूल भवन का इंतजार



उप सरपंच शिवनाथ नेताम ने बताया कि सुरेवाही प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र में आता है. क्षेत्र से सरकार को करोड़ों रुपये की रॉयल्टी मिलने के बावजूद बच्चों के लिए नए स्कूल भवन की स्वीकृति नहीं हो पाना चिंता का विषय है.

नए स्कूल भवन की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूल भवन की समस्या को लेकर कलेक्टर और सांसद को कई बार ज्ञापन सौंपा जा चुका है.अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया गया, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं हुआ है- शिवनाथ नेताम, उपसरपंच

खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति बुरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरपंच श्रवण दुग्गा ने बताया कि सुरेवाही और घुमर की माध्यमिक शालाएं पंचायत भवन में संचालित हो रही हैं, जबकि छिंदभाट की प्राथमिक शाला झोपड़ी में चल रही है.

छत से गिर रहा है प्लास्टर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार मांग किए जाने के बावजूद नए भवनों को स्वीकृति नहीं मिली है. क्षेत्र में पुल-पुलिया और रंगमंच सहित अन्य विकास कार्य हुए हैं, लेकिन स्कूल भवनों की मांग अब भी लंबित है- श्रवण दुग्गा, सरपंच

चरणबद्ध तरीके से समाधान होने का दावा



मामले में कलेक्टर ने बताया कि सुरेवाही में एक अतिरिक्त कक्षा की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है. माध्यमिक शाला के जर्जर भवन को लेकर जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारी तत्काल मौके का निरीक्षण कर भवन की स्थिति का असेसमेंट करें.

जर्जर भवन में स्कूल का संचालन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केवल सुरेवाही ही नहीं, जिले की कई ग्राम पंचायतों से स्कूल भवनों से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही हैं. इनका समाधान रातों-रात संभव नहीं है, बल्कि चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा. समस्या के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों के पास आने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति का आवेदन भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा- कुंदन कुमार,कलेक्टर





जो आंकड़े प्रशासन ने उपलब्ध कराए हैं उसमें बिहान एवं राजीव गांधी योजना के तहत पिछले 10 दिनों में 188 अतिरिक्त स्कूल कक्ष स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 86 कक्षों पर काम शुरू भी हो चुका है. जिला प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे स्कूल भवन और अतिरिक्त कक्षों के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि खनन प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा का माहौल देने के लिए सुरेवाही, घुमर और छिंदभाट के स्कूलों के भवन निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दी जाए.

सुरेवाही में नए भवन की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



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