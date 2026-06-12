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बार-बार फेल होने पर भी नहीं छूटेगी पढ़ाई, श‍िक्षा निदेशालय का स्‍कूलों को निर्देश; छात्रों और उनके अभ‍िभावकों की हो विशेष काउंसलिंग

NIOS प्रोजेक्ट ने दो या तीन बार फेल हो चुके छात्रों के लिए सभी सरकारी स्कूलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं.

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बार-बार फेल होने पर भी नहीं छूटेगी पढ़ाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 12:49 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) के अंतर्गत संचालित NIOS प्रोजेक्ट ने कक्षा 9 में दो या तीन बार फेल हो चुके छात्रों की शिक्षा जारी रखने के लिए सभी सरकारी स्कूलों को विशेष निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने कहा है कि ऐसे कई छात्र मार्गदर्शन और प्रेरणा के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं. इसे रोकने के लिए स्कूल प्रमुखों (HoS) को छात्रों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग करने तथा उन्हें NIOS के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है.

कक्षा 9 में बार-बार फेल छात्रों पर विशेष ध्यान

NIOS प्रोजेक्ट की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि कक्षा 9 कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद अब उन छात्रों की पहचान करना जरूरी है जो कक्षा 9 में दो या तीन बार फेल हो चुके हैं. शिक्षा विभाग का मानना है कि ऐसे छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ने के सबसे अधिक जोखिम में होते हैं. विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह ऐसे छात्रों की सूची तैयार करें और उनकी शैक्षणिक स्थिति पर विशेष ध्यान दें, कोई भी छात्र शिक्षा प्रणाली से बाहर न हो.सर्कुलर के अनुसार, स्कूल प्रमुखों को छात्रों और उनके अभिभावकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा. अभिभावकों की सुविधा के अनुसार उन्हें स्कूल बुलाकर छात्रों की आगे की पढ़ाई को लेकर चर्चा की जाएगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल छात्रों ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता को भी यह भरोसा दिलाना जरुरी है कि स्कूल उनके बच्चों की शिक्षा जारी रखने में हर संभव सहयोग करेगा.

पढ़ाई जारी रखने पर जोर

शिक्षा विभाग ने कहा है कि कई बार फेल के कारण छात्रों का आत्मविश्वास कम हो जाता है और वह पढ़ाई छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं. ऐसे में स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों दोनों की उचित काउंसलिंग करनी होगी. स्कूलों को यह समझाने के लिए कहा गया है कि शिक्षा पूरी करना भविष्य के लिए कितना जरूरी है और असफलता के बावजूद पढ़ाई जारी रखी जा सकती है. यदि कोई छात्र नियमित स्कूल में आगे पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहता और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC) लेना चाहता है, तो उसे NIOS प्रोजेक्ट के तहत सीधे कक्षा 10 में प्रवेश दिलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. विभाग ने बताया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) भारत सरकार की संस्था है, जहां छात्र अपनी गति और अपनी पसंद के विषयों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं. इससे उनका एक जरुरी शैक्षणिक वर्ष भी बच सकता है.

गणित जैसे कठिन विषय अनिवार्य नहीं

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्कूल अभिभावकों को NIOS योजना की विशेषताओं के बारे में जानकारी दें. NIOS में गणित जैसे कठिन विषय अनिवार्य नहीं हैं और छात्र अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार सरल विषयों का चयन कर सकते हैं. विभाग का मानना है कि यह सुविधा उन छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है जो कुछ विशेष विषयों के कारण बार-बार असफल हो रहे हैं. शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह अभिभावकों को यह भी बताएं कि NIOS के माध्यम से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद छात्र अपने मूल स्कूल में कक्षा 11 में प्रवेश पाने के पात्र होंगे. इससे छात्रों और अभिभावकों की उन आशंकाओं को दूर करने में मदद मिलेगी कि NIOS से पढ़ाई करने पर आगे की शिक्षा प्रभावित हो सकती है.ड्रॉपआउट रोकना है मुख्य उद्देश्य:विभाग ने कहा है कि स्कूल प्रमुखों की यह छोटी-सी पहल कई छात्रों को स्कूल छोड़ने से बचा सकती है. शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा कम से कम स्कूली शिक्षा पूरी करे और किसी भी कारण से शिक्षा व्यवस्था से बाहर न हो.

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