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उत्तराखंड में गर्मी ने निकाला पसीना, स्कूलों में होगी 'वाटर बेल' की शुरुआत, इस हफ्ते 38 डिग्री तक जाएगा तापमान

देहरादून: उत्तराखंड के सभी स्कूल 'वाटर बेल' की शुरुआत करेंगे ताकि राज्य भर में बढ़ते तापमान के बीच छात्रों को नियमित अंतराल पर पानी मिलता रहे. एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने 15 अप्रैल को लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए. उन्होंने निर्देश दिया कि गर्मियों के महीनों में छात्रों का स्वास्थ्य सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जरूरत के हिसाब से स्कूलों के समय में बदलाव करें और सभी क्लासरूम में हवा आने-जाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें. उन्होंने स्कूलों को ORS और जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने का भी आदेश दिया. मुख्य सचिव ने स्कूलों को आगे निर्देश दिया कि वे छात्रों को लू से खुद को बचाने के बारे में व्यावहारिक जानकारी दें.

साथ ही सभी जिलाधिकारियों से कहा गया है कि वे उन इलाकों में निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दें, जहां पानी की कमी है. निर्देश के अनुसार, बर्धन ने अधिकारियों से बस स्टैंड और बाजारों में पीने के शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा.

उन्होंने कहा कि राज्य से लेकर गांव स्तर तक के सभी विभागों को गर्मी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तालमेल बिठाकर और सक्रिय रूप से काम करना चाहिए. उन्होंने हर जिले को एक 'हीट एक्शन प्लान' (गर्मी से निपटने की कार्ययोजना) तैयार करने और विशेष निगरानी के लिए 'हॉटस्पॉट' (ज्यादा प्रभावित इलाकों) की पहचान करने का निर्देश दिया.