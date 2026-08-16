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हरियाणा में सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल, सरकारी-प्राइवेट दोनों में रहेगी छुट्टी, CM ने किया था ऐलान

चंडीगढ़ : हरियाणा के स्कूलों में कल यानी सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे. जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) ने 16 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. आदेश के अनुसार, सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी रहेगी. आदेश के मुताबिक कल यानि सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे.

हरियाणा सीएम ने छुट्टी की घोषणा की थी : दरअसल, 15 अगस्त को विभिन्न परेड ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कई स्कूली बच्चे और टीचर्स कार्यक्रम में शामिल हुए थे. हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने छुट्टी का ऐलान किया था जिसके बाद रविवार पड़ गया, ऐसे में सोमवार को स्कूलों की छुट्टी रहेगी.

श्रुति चौधरी, आरती राव ने भी किया था ऐलान : वहीं पंचकूला में महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने भी 15 अगस्त को पंचकूला जिले के सभी स्कूलों के लिए 17 अगस्त को अवकाश की घोषणा की थी. वहीं झज्जर में भी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने छुट्टी की घोषणा की थी जिसके बाद सोमवार को झज्जर में भी स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है.

सरकारी के साथ निजी स्कूल भी रहेंगे बंद : DEEO की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूल 17 अगस्त को बंद रहेंगे. यानी ये अवकाश सरकारी स्कूलों के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगा. स्कूल प्रबंधन को भी आदेश के अनुसार संस्थान बंद रखने होंगे.