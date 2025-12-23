ETV Bharat / state

हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा, 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल, विंटर वेकेशन का आदेश जारी

चंडीगढ़/नूंह : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित करते हुए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.

स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टी : विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से हरियाणा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया/प्रभारी को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि " हरियाणा राज्य के सभी विद्यालयों में 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया जाता है. दिनांक 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार) से विद्यालय दोबारा पहले की तरह खोले जाएंगे.आपको आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करें". साथ ही कहा गया है कि "उपरोक्तानुसार अवकाश के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के नॉर्म्स के मुताबिक बोर्ड कक्षाओं (10वीं और 12वीं) के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए विद्यालय में बुलाया जा सकता है."

हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा (Etv Bharat)

"पढ़ाई में गैप नहीं आना चाहिए": वहीं नूंह में जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि "शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को छुट्टियों का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन पढ़ाई में छुट्टियों के दौरान गैप नहीं आना चाहिए. बच्चों को घर पर भी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आजकल डिजिटल युग का जमाना है. एआई तकनीक से भी बच्चे काफी काम की बातें सीख और जान सकते हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए छुट्टियों की घोषणा किसी पर्व की तरह होती है, उन्हें इसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है."