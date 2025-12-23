ETV Bharat / state

हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा, 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल, विंटर वेकेशन का आदेश जारी

हरियाणा सरकार ने शीतकालीन अवकाश घोषित करते हुए सभी स्कूलों को 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है.

Schools in Haryana will remain closed from January 1 to 15 the government announced winter vacation
हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 23, 2025 at 3:21 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़/नूंह : हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित करते हुए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.

स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टी : विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से हरियाणा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया/प्रभारी को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि " हरियाणा राज्य के सभी विद्यालयों में 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया जाता है. दिनांक 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार) से विद्यालय दोबारा पहले की तरह खोले जाएंगे.आपको आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अनुपालना सुनिश्चित करें". साथ ही कहा गया है कि "उपरोक्तानुसार अवकाश के दौरान सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के नॉर्म्स के मुताबिक बोर्ड कक्षाओं (10वीं और 12वीं) के लिए निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल के लिए विद्यालय में बुलाया जा सकता है."

हरियाणा के स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा (Etv Bharat)

"पढ़ाई में गैप नहीं आना चाहिए": वहीं नूंह में जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि "शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त हो चुका है. उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को छुट्टियों का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन पढ़ाई में छुट्टियों के दौरान गैप नहीं आना चाहिए. बच्चों को घर पर भी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आजकल डिजिटल युग का जमाना है. एआई तकनीक से भी बच्चे काफी काम की बातें सीख और जान सकते हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए छुट्टियों की घोषणा किसी पर्व की तरह होती है, उन्हें इसका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है."

"शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें छात्र": उन्होंने आगे कहा कि "छात्र समय सारणी बना लें सुबह, दोपहर, शाम या देर रात कौन से विषय की पढ़ाई कब करनी है और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं. डिजिटल तकनीक से भी काफी कुछ घर बैठे छात्र सीख सकते हैं. उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्कूलों की छुट्टियां (शीतकालीन अवकाश) की गई है. इस दौरान कड़ाके की ठंड पड़ती है. बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए छुट्टियों की घोषणा हर साल की जाती है, लेकिन अधिकतर बच्चे पढ़ाई जारी रखने के बजाय खेलों पर अधिक ध्यान देते हैं. लिहाजा शीतकालीन अवकाश में स्कूलों में भले ही छात्र ना आए, लेकिन अपनी पढ़ाई इस तरह जारी रखें ताकि उनको परीक्षा के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो."

Schools in Haryana will remain closed from January 1 to 15 the government announced winter vacation
विंटर वेकेशन का आदेश जारी (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - हरियाणा में ओपन स्कूल की शिक्षा और परीक्षा पद्धति में जल्द होगा बड़ा बदलाव, बोर्ड के चेयरमेन का बयान

ये भी पढ़ें - गुरुग्राम में धूमधाम से मनाया क्रिसमस कार्निवाल, बच्चों संग परिजन और टीचरों ने बिताए यादगार पल, सेंटा क्लॉज ने जमाया माहौल

ये भी पढ़ें - 'जंग का मैदान' बना गुरुग्राम का स्कूल, जमकर चले लाठी-डंडे, सीसीटीवी में कैद वारदात

Last Updated : December 23, 2025 at 3:36 PM IST

TAGGED:

HARYANA SCHOOL WINTER VACATION
HARYANA SCHOOL CLOSED
हरियाणा के स्कूलों में छुट्टी
हरियाणा स्कूलों में शीतकालीन अवकाश
HARYANA SCHOOL WINTER VACATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.