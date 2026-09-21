6 साल से गोटूल में चल रहा स्कूल, जमीन और दीवारों पर उग रहे मशरूम, सांप बिच्छू का भी खतरा
मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और जमीन में उगते मशरूम के बीच गोटूल में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, संवाददाता सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2026 at 12:14 PM IST
कांकेर. अच्छी पढ़ाई और हाईटेक क्लासरूम के दावों के बीच उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूसाझर गांव में बदहाल शिक्षा व्यवस्था तस्वीर सामने आई है. यहां शासकीय प्राथमिक शाला का मूल भवन जर्जर होकर टूट चुका है. इसके बाद पिछले करीब 6 सालों से स्कूल का संचालन गांव के गोटूल भवन में किया जा रहा है. बारिश के मौसम में गोटूल की जमीन और दीवारों में नमी बढ़ने से कमरों के अंदर जगह-जगह मशरूम उग आए हैं. ऐसे माहौल में छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं. वहीं सांप और बिच्छू का खतरा भी बना हुआ है. देखिए ये रिपोर्ट
2020-21 से गोटूल में लग रही कक्षाएं
पूसाझर प्राथमिक शाला में कक्षा पहली से पांचवीं तक पढ़ाई होती है. स्कूल में कुल 9 बच्चे दर्ज हैं और दो शिक्षक पदस्थ हैं. कक्षा पहली में 2, दूसरी में 1, तीसरी में 3 और चौथी में 3 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि पांचवीं कक्षा में एक भी बच्चा दर्ज नहीं है.
स्कूल के प्रधान पाठक प्रह्लाद सिंह नरेटी ने बताया कि पूसाझर में प्राथमिक शाला का संचालन वर्ष 2007 से हो रहा है. स्कूल भवन जर्जर होने के बाद टूट गया, जिसके बाद वर्ष 2020-21 से गोटूल भवन में स्कूल लगाया जा रहा है.
ये समाजिक भवन है, स्कूल नहीं होने की वजह से गांव वाले इसे दिए हैं. फिलहाल अतिरिक्त कक्ष बन रहा है इस साल पूरा हो जाएगा, हम बच्चों को चेयर पर ही बैठाते हैं- प्रह्लाद सिंह नरेटी, प्रधान पाठक
नए अतिरिक्त कक्ष का निर्माण अंतिम चरण में
हालांकि प्रधान पाठक ने बताया कि जमीन गीली होने के कारण बच्चों को कुर्सी-टेबल पर बैठाकर पढ़ाया जाता है. वहीं स्कूल के लिए अतिरिक्त कक्ष का निर्माण भी कराया जा रहा है, जो फिलहाल अंतिम चरण में है. उम्मीद है कि अगले शैक्षणिक सत्र से बच्चों की कक्षाएं नए अतिरिक्त कक्ष में संचालित हो सकेंगी. फिलहाल भवन नहीं होने के कारण मजबूरी में गोटूल भवन में ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है.
सांप-बिच्छू का खतरा
बारिश के दौरान गोटूल की जमीन में नमी बढ़ जाती है, जिससे बच्चों के बैठने वाले स्थान के आसपास तक मशरूम उग आए हैं. मुरागांव के सरपंच ललित कुमार कवाची ने बताया कि स्कूल भवन टूटने के बाद ग्रामीणों की सहमति से गोटूल भवन में स्कूल संचालन के लिए जगह दी गई थी. नमी के कारण सांप और बिच्छू का खतरा भी बना रहता है. उन्होंने शासन-प्रशासन से जल्द स्थायी पक्का स्कूल भवन उपलब्ध कराने की मांग की है.
बरसात का मौसम है बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है. मशरूम उग जा रहा है, बहुत सारे बिल हैं वहां तो सांप-बिच्छू का खतरा भी है- सरपंच
जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही
मामले में जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार निषाद ने कहा कि उन्हें इस संबंध में अभी जानकारी मिली है. स्कूल कहां संचालित हो रहा है, इसकी जांच कराई जाएगी.
करीब छह साल से वैकल्पिक व्यवस्था में चल रहे इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अब सवाल यह है कि स्थायी स्कूल भवन कब तैयार होगा. फिलहाल बच्चों को जर्जर और नमी से भरे गोटूल भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जहां बेहतर शैक्षणिक माहौल के साथ उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.