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गाजियाबाद में 9 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कांवड़ यात्रा को लेकर जारी हुआ आदेश

नई दिल्ली: इस साल की कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद हरिद्वार और गोमुख से पवित्र जल लेकर श्रद्धालु अब कई राज्यों का रुख कर रहे हैं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु गाजियाबाद से होकर गुजरते हैं. सावन शिवरात्रि से एक सप्ताह पहले शिव भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है. ऐसे में शिव भक्तों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूट डायवर्ट किए जाते हैं, ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो सके. कांवड़ यात्रा के दौरान स्कूली बसों का आवागमन भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षण संस्थाओं की छुट्टी की गई है.

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से शिक्षण संस्थाओं मैं अवकाश को लेकर आदेश जारी किया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि, श्रावण मास 30 जुलाई, 2026 से शुरू हो गया है. गाजियाबाद में श्रावण शिवरात्रि का मुख्य पर्व 11 अगस्त, 2026 को मनाया जाएगा. जिले में शिव भक्तों का काफी संख्या में आवागमन विभिन्न मार्गों पर शुरू हो गया है. छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत गाजियाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, ICSE और अन्य वोट से संचालित एवं मदरसा बोर्ड से संचालित सभी विद्यालय नर्सरी से कक्षा 12 तक 12 अगस्त, 2026 तक बंद रहेंगे.

वहीं, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में संचालित यूनिवर्सिटीज और तकनीकी संस्थानों एवं निजी तकनीकी संस्थानों में कोई कोर्स में परीक्षा का कार्यक्रम अगर पूर्व से घोषित है, तो उसे छोड़कर सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाएं भी 12 अगस्त तक बंद रहेगी. गाजियाबाद में तीन प्रमुख कांवड़ मार्ग है. अनुमान के मुताबिक, हर दिन गाजियाबाद से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मेरठ से गाजियाबाद में दाखिल होते हैं और गाजियाबाद से गुजरते हुए दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों के लिए निकलते हैं. फिलहाल, कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद के कई इलाकों में जाम की स्थिति भी बन रही है. मेरठ रोड को एक तरफ शिव भक्तों के लिए रिजर्व किया गया है, जबकि दूसरी तरफ ट्रैफिक का आवागमन हो रहा है.