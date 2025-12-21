यूपी में कोहरा और कड़कड़ाती ठंड; फर्रुखाबाद और रायबरेली में 22 और 23 दिसंबर को स्कूल बंद करने का आदेश
फर्रुखाबाद और रायबरेली में जिला प्रशासन ने 22 और 23 दिसंबर को स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं.
फर्रुखाबाद/ रायबरेली: फर्रुखाबाद और रायबरेली में जिला प्रशासन ने 22 और 23 दिसंबर को स्कूल बंद करने के आदेश किए हैं. सूबे में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है. घने कोहरा आवागमन में रुकावट बन रहा है. ऐसे हालात में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. इससे पहले भी जिला में 19 और 20 दिसंबर को विद्यालय बंद करने के आदेश दिए गए थे.
बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया पत्र: फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान और चेतावनी तथा जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी से अनुमति मिलने के बाद सभी परिषदीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं समस्त प्रकार के मान्यता प्राप्त विद्यालय आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो नर्सरी से कक्षा 12 तक संचालित हैं दिनांक 22 दिसंबर और 23 दिसंबर का अवकाश घोषित किया गया है.
शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी: वहीं विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहकर SIR, विभागीय कार्य एवं उच्च अधिकारियों से प्राप्त आदेशों का अनुपालन करेंगे. फर्रुखाबाद में प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित करने की मांग की थी.
रायबरेली के स्कूलों में 2 दिन का अवकाश: रायबरेली बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि वर्तमान में शीतलहर, अत्यधिक ठण्ड और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशों के अनुसार रायबरेली में प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक संचालित समस्त परिषदीय, केजीबीवी, सहायता प्राप्त, राजकीय मान्यता प्राप्त तथा समस्त बोर्ड्स एवं समस्त माध्यमों के विद्यालयों में 22 और 23 दिसम्बर को शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा.
समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपने-अपने विद्यालयों में निर्धारित समयानुसार उपस्थित रहकर कार्यालयीय कार्य जैसे यू-डायस, समस्त प्रकार की ग्राण्टों का नियामानुसार भुगतान आदि कार्य करेंगे.
