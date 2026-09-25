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उत्तराखंड में कल बारिश बारिश का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी का आया आदेश, जानिए कहां-कहां रहेंगे बंद

कान्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदला हुआ नजर आ रहा हैं. जाते हुए मॉनसून उत्तराखंड में जमकर बरस रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून में प्रदेश के कई जिलों में कल 26 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में जिलाधिकारियों ने कल 26 सितंबर शनिवार को स्कूलों की छुट्टी के आदेश जारी किए हैं. पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलाधिकारी की तरफ जारी आदेश में साफ किया है कि दोनों ही जिलों के लिए कल 26 सितंबर शनिवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिस कारण दोनों ही जिलों में कक्षा एक से 12वीं तक सभी सरकारी और प्राइवेड स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी रहेगी. स्कूलों की छुट्टी का आया आदेश (@DIPR_UK)