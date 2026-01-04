ETV Bharat / state

बिहार में सर्दी का सितम! 5 जनवरी तक स्कूल बंद, DM का बड़ा आदेश

पटना: बिहार में ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी पटना सहित कई जिलों में जारी कड़ाके की ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है. पटना डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित) में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है.

कक्षा 8 तक के सभी शैक्षणिक गतिविधि पर रोक: पटना डीएम डॉ त्यागराजन एस एम की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लगाया गया है. आदेश के मुताबिक कक्षा 8 तक की पढ़ाई पर 8 जनवरी 2026 तक रोक रहेगी.

इन कक्षाओं का बदला समय: वहीं कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10:30 बजे से शाम 3:30 बजे के बीच ही संचालित की जा सकेंगी. पूर्व में कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं जिनके 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलती थी. जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करें और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करें.

प्री बोर्ड की परीक्षाएं यथावत होगी: हालांकि, आदेश में यह भी साफ किया गया है कि प्री-बोर्ड या बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. यानी जिन कक्षाओं या छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, उनके लिए परीक्षा संबंधी गतिविधियां यथावत जारी रह सकेंगी. प्रशासन का कहना है कि इस छूट का उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक क्षति को न्यूनतम रखना है, जबकि सामान्य कक्षाओं में पढ़ने वाले छोटे बच्चों को ठंड से बचाया जा सके.