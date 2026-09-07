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नैनीताल के ज्योलीकोट में दूषित पानी से हड़कंप, प्रशासन ने संभाला मोर्चा, अंतिम आदेश तक स्कूल बंद

नैनीताल के ज्योलीकोट में दूषित पानी से हड़कंप ( PHOTO- ETV Bharat )

नैनीताल: ज्योलीकोट क्षेत्र में जल जनित बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के बाद प्रशासन हरकत में आया है. सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने ज्योलीकोट, गाजा, सरियाताल और छीड़ा समेत कई गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया. सीडीओ ने बीमार लोगों का हाल जाना और स्वास्थ्य विभाग को घर-घर जाकर सैंपलिंग के निर्देश दिए. वहीं जल संस्थान को जल स्रोतों की नियमित जांच और क्लोरीनेशन के आदेश दिए गए हैं. पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी. वहीं क्षेत्र में अंतिम आदेश तक स्कूलों में छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं. ज्योलीकोट क्षेत्र में जल जनित बीमारियों के बढ़ते प्रकोप ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. लगातार सामने आ रहे बीमारी के मामलों के बाद अब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है. सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने ज्योलीकोट के साथ ही गाजा, सरियाताल, छीड़ा और आसपास के गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया. नैनीताल के ज्योलीकोट में दूषित पानी से हड़कंप (VIDEO-ETV Bharat) सीडीओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योलीकोट पहुंचकर भर्ती मरीजों का हाल जाना और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि बीमारी की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार गांवों में मौजूद रहेंगी. स्वास्थ्य विभाग को हर घर जाकर ब्लड सैंपलिंग और वायरस सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ स्वास्थ्य कैंप लगाने और बीमार लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने को कहा गया है.