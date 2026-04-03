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पौड़ी में नरभक्षी गुलदार का आतंक, स्कूलों में छुट्टियां घोषित, अलर्ट पर वन विभाग

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के विकासखंड पोखड़ा और आसपास के इलाकों में इन दिनों लोग नरभक्षी गुलदार के बढ़ते आतंक से दहश्त में है. ऐसे हालात में बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे है. बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन 10 विद्यालयों में तीन दिन का अवकाश घोषित किया गया है.

शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी पोखड़ा और बीरोंखाल मनोज कुमार जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है. आदेश के अनुसार न्याय पंचायत कोलाखाल के अंतर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाटल्यूं, मयलगांव, पटोटी के अलावा जनता इंटर कॉलेज कुण्जखाल में कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालय चार अप्रैल (शनिवार), पांच अप्रैल (रविवार) और छह अप्रैल (सोमवार) को बंद रहेंगे.

इसी क्रम में विकासखंड बीरोंखाल के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिमली, कण्डूली बड़ी, ढिस्वाणी, भरपूर बड़ा और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तिमली और कण्डूली बड़ी में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में भी चार अप्रैल (शनिवार), पांच अप्रैल (रविवार) और छह अप्रैल (सोमवार) को अवकाश रहेगा.

खंड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय क्षेत्र में उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.