बर्फबारी का असर: हिमाचल के इस जिले में शनिवार को बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : January 23, 2026 at 8:48 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए बंजार और मनाली उप-मंडलों में 24 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है. यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
लगातार बर्फबारी से बिगड़े हालात
कुल्लू जिले के बंजार और मनाली क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से लगातार बर्फबारी हो रही है. कई इलाके पूरी तरह बर्फ की चादर से ढक गए हैं, जिससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और आवाजाही बेहद जोखिमपूर्ण हो गई है. खराब मौसम के चलते सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं, वहीं पहाड़ी मार्गों पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है.
उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34(एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि मौजूदा मौसम को देखते हुए यह निर्णय पूरी तरह एहतियाती और आवश्यक है.
इन संस्थानों में रहेगी छुट्टी
जारी आदेशों के अनुसार 24 जनवरी को बंजार और मनाली उप-मंडलों में सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्र, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज भी बंद रहेंगे. सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर एक दिन के लिए रोक रहेगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लगातार बर्फबारी के कारण कई क्षेत्रों में आवागमन की स्थिति अत्यंत खतरनाक हो गई है. ऐसे में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. इसी कारण उप-मंडल दंडाधिकारियों बंजार और मनाली की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है.
आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा मौसम की स्थिति को देखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाते रहे. साथ ही लोगों से भी अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.
