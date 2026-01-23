ETV Bharat / state

बर्फबारी का असर: हिमाचल के इस जिले में शनिवार को बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान

हिमाचल के इस जिले में 24 जनवरी को बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए बंजार और मनाली उप-मंडलों में 24 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है. यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. लगातार बर्फबारी से बिगड़े हालात कुल्लू जिले के बंजार और मनाली क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से लगातार बर्फबारी हो रही है. कई इलाके पूरी तरह बर्फ की चादर से ढक गए हैं, जिससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और आवाजाही बेहद जोखिमपूर्ण हो गई है. खराब मौसम के चलते सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं, वहीं पहाड़ी मार्गों पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है. उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34(एम) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं. प्रशासन का कहना है कि मौजूदा मौसम को देखते हुए यह निर्णय पूरी तरह एहतियाती और आवश्यक है. इन संस्थानों में रहेगी छुट्टी