उत्तराखंड में कल भारी बारिश का रेड अलर्ट, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी का आदेश
मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अलर्ट के कारण स्कूलों की छुट्टी के आदेश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 9, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 8:49 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में आफत की बारिश ने हाहाकर मचा रखा हैं. खासकर पहाड़ी जिलों में हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चुका हैं. मौसम विभाग ने दस जुलाई को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया. मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले में कल शुक्रवार 10 जुलाई को कक्षा एक से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी किया है.
पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया की तरफ से जारी आदेश के अनुसार भारत मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 9 जुलाई को दोहपर 1.30 बजे मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पौड़ी गढ़वाल जिले में कल दस जुलाई को भारी बारिश के साथ-साथ आकशीय बिजली चमकने की भी आशंका है. इसीलिए मौसम विभाग ने पौड़ी गढ़वाल जिले के लिए ऑरेज अलर्ट जारी किया है.
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए पौड़ी गढ़वाल जिला प्रशासन ने दस जुलाई को जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. पौड़ी गढ़वाल के अलावा देहरादून में कल कहीं-कहीं पर अत्यधिक भारी वर्षा और आकाशीय बिजली की आशंका व्यक्त की गई है. देहरादून के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है.
जिलाधिकारी देहरादून डॉ आशीष चौहान ने जनपद के कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय व निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में दिनांक 10 जुलाई 2026 को एक दिवस का अवकाश घोषित किया गया है.
आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट: मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है. भारी बारिश के बाद नदियों को जल स्तर अचानक बढ़ जाता है. इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग राज्य के सभी प्रमुख बांधों व बैराजों पर नजर रख रहा हैं. आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से निर्देश दिए है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे अपने जलाशयों के जलस्तर इनफ्लो, आउटफ्लो ऐर डिस्चार्ज से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से यूएसडीएमए को उपलब्ध करानी होगी. सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों एवं जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों को मानसून के दौरान बेहतर समन्वय तथा निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए.
निर्देश दिए कि यदि किसी भी बांध व बैराज से पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित हो तो इसकी पूर्व सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र व संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए. सूचना में यह भी उल्लेख किया जाए कि छोड़ा गया पानी कितने समय में किन-किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा. डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में नदी के जलस्तर में कितनी वृद्धि होने की संभावना है. इससे संभावित प्रभाव क्या होंगे ताकि समय रहते संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा सकें.
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