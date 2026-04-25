उत्तराखंड में यहां 2 दिन की छुट्टी, 25 और 27 अप्रैल को बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, जानें कारण
नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में आदमखोर के सक्रिय होने की खबर है, बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के मद्देनजर डीएम ने छुट्टी घोषित की
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 25, 2026 at 6:58 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले में मानव-वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है. भीमताल ब्लॉक के कई गांवों में आदमखोर वन्यजीव की सक्रियता की आशंका के बीच जिला मजिस्ट्रेट ने आज 25 और परसों 27 अप्रैल को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
भीमताल ब्लॉक में स्कूलों की छुट्टी: नैनीताल जनपद में मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी कर भीमताल विकासखंड के कई गांवों में संचालित सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अस्थायी अवकाश घोषित किया है.
आदमखोर वन्यजीव की सक्रियता के कारण अवकाश: प्रशासन को सूचना मिली है कि ज्योली और भदयूनी गांवों में आदमखोर वन्यजीव की सक्रियता बनी हुई है, जबकि आसपास के कई गांवों दोगड़ा, डोलमार, सूर्याजाला, मोरा, ज्योलीकोट, सूर्यागांव, गांजा, रानीबाग, दो गांव, आलूखेत, बल्यूटी, हैडी, सोनगोठ, काठगोदाम, बेल और नाईसेला में भी वन्यजीवों के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है.
25 और 27 अप्रैल को बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र: इन क्षेत्रों में बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचने के लिए सुनसान रास्तों, पगडंडियों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है. इस कारण उनकी सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है. इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 25 अप्रैल (शनिवार) और 27 अप्रैल (सोमवार) को कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है. यह आदेश छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों पर लागू होगा, हालांकि जनगणना कार्य में लगे अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे.
जिलाधिकारी ने दिया आदेश: प्रशासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस दौरान किसी भी बच्चे को स्कूल या केंद्र में नहीं बुलाया जाएगा. साथ ही वन विभाग, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ समन्वय बनाकर स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी. जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने और अभिभावकों तक समय पर सूचना पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.
कई लोगों को मार चुका है गुलदार: गौरतलब है कि भीमताल क्षेत्र में 3 फरवरी को गुलदार एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. बुजुर्ग महिला पास जंगल की तरफ जानवरों के लिए चारा लेने गई थी. जिसके बाद से महिला लापता थी. लापता महिला का शव क्षत विक्षत हालत में घर से कुछ दूर जंगल में बरामद हुआ था.
इसके बाद 4 अप्रैल को भीमताल क्षेत्र में एक महिला को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया था. महिला दोपहर के समय अपने मवेशियों के लिए जंगल घास लेने गई थी. देर शाम तक घर वापस न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी जब महिला का कोई पता नहीं चला, तो इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान चलाया. देर रात जंगल में महिला का शव क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया गया था.
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