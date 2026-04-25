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उत्तराखंड में यहां 2 दिन की छुट्टी, 25 और 27 अप्रैल को बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, जानें कारण

स्कूलों की छुट्टी ( File Photo- ETV Bharat )