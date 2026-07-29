उत्तराखंड में मानसून की बौछार जारी, रुद्रप्रयाग जिले में बंद रहेंगे स्कूल
रुद्रप्रयाग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, 30 जुलाई को कक्षा 1 से 12 वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 29, 2026 at 11:00 PM IST
रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में मानसून की बौछार पड़ रही है. जिससे जनजीवन प्रभावित सा हो गया है. 30 जुलाई को भी कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रुद्रप्रयाग के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिसे देखते हुए 30 जुलाई को कक्षा 1 से 12 वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है.
दरअसल, मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश के मद्देनजर रुद्रप्रयाग जिले के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. जिलाधिकारी विशाल मिश्रा खुद देर रात तक जिला आपदा परिचालन केंद्र (कंट्रोल रूम) से लगातार मौसम की स्थिति एवं जनपद के संवेदनशील क्षेत्रों और यात्रा मार्गों की मॉनीटरिंग कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते नजर आए. उन्होंने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहते हुए किसी भी आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
कक्षा 1 से 12 वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद: वहीं, मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत डीएम मिश्रा ने 30 जुलाई यानी गुरुवार को रुद्रप्रयाग जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत कल गुरुवार 30 जुलाई को जनपद रूद्रप्रयाग में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/ROb9fV6pxb— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 29, 2026
डीएम की जनता और यात्रियों से अपील: जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जनपद वासियों एवं यात्रियों से अपील की है कि मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों का पालन करें. अनावश्यक यात्रा से बचें और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों एवं नदी-नालों के नजदीक न जाएं. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल प्रशासन को सूचना दें. केवल प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.
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