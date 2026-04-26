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देहरादून जिले में 27 अप्रैल को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगी छुट्टी, जानिए कारण

देहरादून: उत्तराखंड में अभी से ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. देहरादून में तो गर्मी से लोगों के खूब पसीने छूट रहे हैं. जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है. इसी कड़ी में हीट वेव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन में सोमवार यानी 27 अप्रैल को कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन के अवकाश की घोषणा की है.

भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी: देहरादून के जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सविन बंसल की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि मौसम विज्ञान विभाग देहरादून और एनडीएमए के पोर्टल के अनुसार, वर्तमान में देहरादून जिले में भीषण लू और हीट वेव की स्थिति बनी हुई है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 27 अप्रैल को भी जिले में अत्यंत गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है.

देहरादून में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का आदेश (फोटो सोर्स- DM Office Dehradun)

27 अप्रैल को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगी छुट्टी: वर्तमान परिस्थितियों में जिले के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और लू के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ गई है. जिससे विद्यार्थियों और आमजन के लिए हीट स्ट्रोक के साथ डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है. लिहाजा, देहरादून जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार को 1 दिन के अवकाश की घोषणा की गई है.