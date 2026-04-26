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देहरादून जिले में 27 अप्रैल को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगी छुट्टी, जानिए कारण

उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट, देहरादून जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगा अवकाश

SCHOOL CLOSED IN DEHRADUN
स्कूली बच्चे (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 26, 2026 at 7:18 PM IST

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Updated : April 26, 2026 at 10:57 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में अभी से ही भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है. देहरादून में तो गर्मी से लोगों के खूब पसीने छूट रहे हैं. जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है. इसी कड़ी में हीट वेव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन में सोमवार यानी 27 अप्रैल को कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन के अवकाश की घोषणा की है.

भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी: देहरादून के जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सविन बंसल की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि मौसम विज्ञान विभाग देहरादून और एनडीएमए के पोर्टल के अनुसार, वर्तमान में देहरादून जिले में भीषण लू और हीट वेव की स्थिति बनी हुई है. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 27 अप्रैल को भी जिले में अत्यंत गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है.

School Closed in Dehradun
देहरादून में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का आदेश (फोटो सोर्स- DM Office Dehradun)

27 अप्रैल को स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगी छुट्टी: वर्तमान परिस्थितियों में जिले के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी और लू के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बढ़ गई है. जिससे विद्यार्थियों और आमजन के लिए हीट स्ट्रोक के साथ डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है. लिहाजा, देहरादून जिले के कक्षा 1 से 12वीं तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार को 1 दिन के अवकाश की घोषणा की गई है.

आदेश का करना होगा पालन: ऐसे में देहरादून जिले के सभी शासकीय और गैर शासकीय व निजी स्कूलों के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र सोमवार यानी 27 अप्रैल को बंद रहेंगे. जिला प्रशासन ने मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून और जिला कार्यक्रम अधिकारी को सभी शैक्षणिक संस्थान एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश जारी किए हैं.

HEAT WAVE IN DEHRADUN
लू लगने के लक्षण (फोटो- ETV Bharat GFX)

उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ ही सूरज ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मैदानी इलाकों में पारा लगातार बढ़ रहा है. ऐसे मौसम में भी यदि आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो लू से बचने के लिए कुछ टिप्स अपना सकते हैं. ताकि, इस झुलसा देने वाली गर्मी में लू से खुद और बच्चों को बचा सकें.

लू से बचने के उपाय-

HEAT WAVE IN DEHRADUN
लू से बचने के उपाय (फोटो- ETV Bharat GFX)

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Last Updated : April 26, 2026 at 10:57 PM IST

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