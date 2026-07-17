उत्तराखंड में झमाझम बारिश का अनुमान, कल इस जिले में स्कूलों में रहेगी छुट्टी
उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान, देहरादून जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 17, 2026 at 8:58 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है. जिसे देखते हुए चेतावनी के तौर पर ऑरेज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, मौसम विभाग के मद्देनजर शनिवार यानी 18 जुलाई को देहरादून जिले में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है.
देहरादून जिले में स्कूलों में रहेगी छुट्टी: देहरादून डीएम ऑफिस से जारी आदेश के मुताबिक, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज बौछार पड़ने की संभावना है. जिसके मद्देनजर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. ऐसे में आपदा न्यूनीकरण के मद्देनजर कक्षा 1 से 12 वीं तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों में 18 जुलाई को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है.
आदेश का करना होगा पालन: ऐसे में देहरादून जिले के सभी शासकीय/गैर शासकीय एवं निजी स्कूलों के साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र 18 जुलाई को बंद रहेंगे. वहीं, आदेश में कहा गया है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी देहरादून को निर्देशित किया जाता है कि समस्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे.
उत्तराखंड में भारी रहेंगे अगले कुछ दिन: बता दें कि उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से भारी रहने वाले हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, 18 जुलाई से 21 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. 18 जुलाई को खासकर देहरादून, नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर जिलों के लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है. लिहाजा, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
वहीं, 19 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. जबकि, 20 जुलाई को देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में कमोवेश ऐसा ही मौसम का मिजाज रहेगा. इसके साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी.
इसके अलावा 21 जुलाई को बागेश्वर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. जबकि, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. बाकी जिलों में बारिश के तेज बौझारें पड़ सकती हैं.
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