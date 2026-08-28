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खून से नहीं भावनाओं से बने रिश्ते, सुकमा में जवानों को स्कूली छात्राओं ने बांधी राखी

हमारे फौजी भाई परिवार से दूर हैं और रक्षाबंधन पर घर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम राखी बांधने आएं हैं. हमें जवानों पर गर्व है- छात्रा

कैंप परिसर में कुछ समय के लिए ऐसा माहौल बन गया, मानो जवान अपने घर की चौखट पर लौट आए हों. अपनों से दूर रहकर कर्तव्य निभाने वाले इन जवानों के लिए स्थानीय बहनों का यह स्नेह किसी अनमोल उपहार से कम नहीं था. राखी के धागे में बहनों का प्यार, परिवार की याद और समाज का भरोसा महसूस हुआ.

सुकमा : आत्मानंद स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी के कैंप में जवानों की कलाई पर राखी बांधी. रक्षाबंधन पर कैंप परिसर में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल की बहनों ने जवानों को राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान, स्नेह और अपनत्व का भाव प्रकट किया और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं. जवानों ने भी बहनों को आशीर्वाद दिया.

सुकमा में जवानों की राखी (ETV BHARAT)

हम सभी सुबह से दुखी थे कि हमारी कलाइयां सूनी हैं और हम परिवार से दूर हैं, लेकिन स्थानीय बहनों ने सूनी कलाइयों को अपने प्यार और स्नेह से भर दिया. रक्षाबंधन का ये त्यौहार खुशियां लाया है अपार, आज इतनी बहनें मिलीं, ये है अनमोल उपहार. मैं सभी बहनों को वादा करता हूं कि जहां भी रहूं, उनकी रक्षा करुंगा- शंकर कुमार,74वीं सीआरपीएफ बटालियन, सुकमा

74वीं वाहिनी के कमांडेंट हिमांशु पांडे ने कहा कि ड्यूटी की जिम्मेदारियों के कारण कई बार जवान रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी बहनों के पास नहीं पहुंच पाते. ऐसे समय में स्थानीय बहनों का कैंप पहुंचकर राखी बांधना बेहद भावुक और सुखद अनुभव है. उन्होंने कहा कि इन बहनों ने जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपनी बहनों की दूरी और कमी का एहसास कुछ कम कराया है.

सुकमा में रक्षाबंधन का त्यौहार (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ केवल क्षेत्र की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जवान स्थानीय ग्रामीणों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने और उनके सुख-दुख में सहभागी बनने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं. ऐसे आयोजन सुरक्षा बल और स्थानीय समाज के बीच विश्वास की उस डोर को मजबूत करते हैं, जिसकी मजबूती किसी भी क्षेत्र के विकास और शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हर साल रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर स्थानीय बहनें और स्कूल के बच्चे राखी बांधते हैं. यह अच्छी अनुभूति है. हम परिवार से बहुत दूर हैं लेकिन इन बहनों ने हमारा मनोबल बढ़ाया और परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी. हम चाहते हैं कि ये सभी बहनें हर त्यौहार में आकर हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ाएं-हिमांशु पांडे, कमांडेट, 74वीं सीआरपीएफ बटालियन

रक्षाबंधन के इस अवसर पर आत्मानंद स्कूल की छात्राओं और सीआरपीएफ जवानों के बीच बना यह रिश्ता एक सुंदर संदेश छोड़ गया. रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कई बार एक छोटा-सा राखी का धागा भी दिलों को जोड़कर अपनत्व का मजबूत बंधन बना देता है.