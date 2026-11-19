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रांची में स्कूल छोड़ने के बहाने छात्रा से दुष्कर्म, पहचान और भरोसे का उठाया फायदा

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में जान-पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी बच्ची को हर दिन स्कूल छोड़ने जाया करता था. इसी वजह से बच्ची और उसके परिवार का उस पर भरोसा था. लेकिन आरोपी ने इसी भरोसे को हथियार बनाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. मामले में जगन्नाथपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला