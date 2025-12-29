ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इस जिले में 2 दिनों तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी, आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

स्कूल में अवकाश ( फोटो- ETV Bharat GFX )

रुद्रपुर: उत्तराखंड में पहाड़ हो या मैदानी इलाका दोनों ही जगहों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मैदानी इलाकों में तो कोहरे की वजह से दिन के समय बमुश्किल सूरज नजर आ रहा है. इसके अलावा ठंड से कंपकंपी छूट रही है. उधम सिंह नगर में तो शीतलहर के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है. मौसम विभाग ने यूएस नगर जिले में 30 और 31 दिसंबर को घना कोहरा छाने की संभावना जताई है. जिसके चलते जिलाधिकारी ने अगले दो दिन आंगनबाड़ी केंद्रों और 12वीं तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया है. उत्तराखंड के तराई में ठंड ने छुड़ाई कंपकंपी: उत्तर भारत के साथ अब उत्तराखंड के तराई में ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. उधम सिंह नगर समेत तराई के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से कोहरे की सफेद चादर ओढ़ी हुई है. जिस कारण ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है. उधम सिंह नगर जिले में 30 और 31 दिसंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी: मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर जिले में 30 और 31 दिसंबर को घना कोहरा लगने की आशंका व्यक्त की है. जिसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने मंगलवार और बुधवार को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूल को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. छुट्टी के आदेश (फोटो सोर्स- DM Office)