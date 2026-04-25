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देवास में ऐप के जरिए स्कूली वाहनों की डिजिटल निगरानी, संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी

देवास बना मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां ऐप से होगी स्कूल बसों की निगरानी.

School bus safety app dewas
अधिकारियों के साथ बैठक करते देवास कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 7:41 PM IST

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देवास: जिले के विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से 'स्कूल बस सुरक्षा ऐप' बनाया गया है. स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए तैयार करवाया गया यह प्रदेश का पहला ऐप है. इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाले वाहनों की निगरानी को डिजिटल और सुलभ बनाना है.

कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 'स्कूल बस सुरक्षा ऐप' का उद्देश्य जिले के समस्त स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में संचालित होने वाली स्कूल बस/प्रायवेट बस/ऑटो/मैजिक वाहनों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना है. जिससे संचालित होने वाली स्कूल बसों की जानकारी त्वरित मिल सकेगी.

देवास बना मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां ऐप से होगी स्कूल बसों की निगरानी

देवास कलेक्‍टर ऋतुराज सिंह ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में संचालित होने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है. ग्रीष्‍मकालीन अवकाश की समाप्ति तक सभी शैक्षणिक संस्थानों में संचालित होने वाले वाहनों का पंजीयन कर लिया जाएगा. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर संबंधित संस्‍थाओं पर कार्रवाई की जाएगी.

ऐप' के माध्‍यम से स्कूलों में संचालित वाहनों के दस्तावेज, पीयूसी, फिटनेस पर रकी जाएगी नजर

शैक्षणिक संस्थान https://verification.rtodewas.in/documents/school-suraksha के माध्‍यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 'स्कूल बस सुरक्षा ऐप' के माध्‍यम से स्कूलों में संचालित वाहनों के दस्तावेज, पीयूसी, फिटनेस इत्यादि की निगरानी एवं उनकी वैधता की सतत निगरानी होगी.

इस तरह के नवाचार से काफी हद तक स्कूली वाहनों के सड़क हादसे में कमी आने की संभावना है. साथ ही यह विद्यार्थियों की सुरक्षा में एक अहम कदम साबित होगा. इस नवाचार का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाले वाहनों की निगरानी को डिजिटल और सुलभ बनाना है.

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