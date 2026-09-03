बागपत में रेलवे अंडरपास में डूबी 9 बच्चों से भरी स्कूली वैन, 30 मिनट तक फंसे रहे, स्थानीय लोगों ने बचाया
बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. किसी तरह वैन के दरवाजे खोलकर बच्चों को बाहर निकाला गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 9:32 PM IST
बागपत : बड़ौत शहर में लगातार बरसात के कारण गुरुवार को बिनौली रोड स्थित रेलवे अंडरपास पानी से लबालब हो गया. कई फीट पानी भर जाने के बाद वाहनों का संचालन बंद हो गया. वहीं रेलवे अंडरपास में भरे पानी में स्कूली बच्चों से भरी वैन डूब गई. अंडरपास के बीच में पहुंचते ही पानी अधिक होने के कारण वैन बंद हो गई. देखते ही देखते वैन का आधे से अधिक हिस्सा पानी में डूब गया. जिससे वैन में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई.
वैन में करीब 9 स्कूली बच्चे सवार थे. पानी के बीच वाहन बंद होने के कारण बच्चे करीब आधा घंटे तक वैन में फंसे रहे. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और किसी तरह वैन के दरवाजे खोलकर बच्चों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. दूसरे वाहन की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.
कुछ लोगों ने फंसी वैन को धक्का लगाकर बाहर निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे. इस घटना को लेकर लोगों ने वैन चालक को खूब खरी खोटी सुनाई. यह घटना बड़ा रूप भी ले सकती थी, क्योंकि अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ था. इसके अलावा दोपहिया वाहन भी अंडरपास में जाकर बन्द हो गए, जिन्हें खींचकर बाहर निकाला गया.
बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में जलभराव की समस्या एक बार फिर सामने आ गई. लोगों का कहना है कि जलभराव के बावजूद वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी. यदि समय रहते बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था. स्थानीय लोगों ने अंडरपास से पानी की निकासी और जलभराव के दौरान यातायात रोकने की व्यवस्था की मांग की है.
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