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कानपुर में बच्चों से भरी स्कूल वैन पलटी, 19 घायल

कानपुर देहात: राजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई. वैन में सवार 19 बच्चे घायल हो गए. घटना स्थल पर मौजूद लोगो ने मामले की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से सभी बच्चों को वैन से निकाला और ईलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है.



थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह के आनुसार, मामला कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र, गांव जैनपुर का है, राजपुर कस्बे में स्थित न्यू लाइट एजुकेशन सेंटर की निजी वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी वैन चालक की लापरवाही से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई गई. जिससे राहगीरों और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई. ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तुरंत कार्रवाई करते हुए वैन में फंसे सभी 19 बच्चे को बाहर निकाला और एंबुलेंस से सभी को ईलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर भेजा, जहां उनका ईलाज चल रहा है.