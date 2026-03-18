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बच्चों से भरी स्कूल वैन ट्रैक्टर से टकराकर पलटी, बच्चे और शिक्षिकाएं घायल, प्राचार्य चला रहे थे गाड़ी

बच्चों से भरी स्कूल वैन ट्रैक्टर से टकराकर पलटी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

यह घटना कुथुर गांव की है.सरस्वती ज्ञान मंदिर के प्राचार्य बीपी शर्मा सुबह खुद वैन चलाकर मुड़पार गांव से बच्चों को लेने गए थे. वे नर्सरी से लेकर छठवीं तक के करीब 10 बच्चों और शिक्षिकाओं को लेकर वापस कुथुर लौट रहे थे, तभी अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया और वैन सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से टकरा गई. ट्रैक्टर से वैन टकराने के बाद पलट गई.जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई.

जांजगीर चांपा : जांजगीर-चांपा में एक स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई. इस हादसे में 9 बच्चों समेत दो शिक्षिकाएं घायल हुई है.वहीं वैन चलाने वाले प्राचार्य भी हादसे का शिकार हुए हैं. सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

इस हादसे में वैन में सवार बच्चों और शिक्षिकाओं को चोटें आईं हैं. घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को वैन से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया.हादसे के बाद प्राचार्य बीपी शर्मा ने बताया कि स्कूल में परीक्षा के कारण बच्चों को लाना जरूरी था.

वैन ट्रैक्टर से टकराई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नियमित चालक के अवकाश पर होने के कारण मैं स्वयं वाहन चलाकर बच्चों को लेने गया था. इसी दौरान अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और हादसा हो गया- बीपी शर्मा,प्राचार्य

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एस कुजूर ने बताया कि सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया है.

गंभीर घायलों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है.बच्चों की स्थिति फिलहाल सामान्य है- डॉ एस कुजूर, सिविल सर्जन

घटना की सूचना मिलते ही नवागढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक पाटले भी अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना.उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

इस हादसे ने शिक्षा विभाग और परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. प्रारंभिक जानकारी में यह भी सामने आया है कि निजी वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों और शिक्षिकाओं को लाया-ले जाया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है.





हादसे में घायल बच्चों के नाम

आरुषि बरेठ

अंकुश बरेठ

लक्ष्य खरे

रौशन पटेल

यश पटेल

गुलशन पटेल

ईशा साहू

प्रभाष बरेठ

संतोषी शर्मा, शिक्षिका

बीपी शर्मा, प्राचार्य



एक छात्र और एक शिक्षिका पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है.



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