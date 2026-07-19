लखनऊ में हैवानियत; 4 साल की बच्ची से स्कूल वैन ड्राइवर ने किया रेप, अस्पताल में खुलासा
पुलिस ने उन्नाव निवासी आरोपी को किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 5:42 PM IST
लखनऊ: तालकटोरा थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में नर्सरी की 4 साल की मासूम बच्ची से स्कूल वैन के ड्राइवर गिरीश मिश्रा निवासी उन्नाव ने रेप किया. शुक्रवार को हुई इस वारदात का खुलासा शनिवार को बच्ची की तबियत खराब होने पर अस्पताल में डॉक्टरों की जांच के दौरान हुआ. डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित के मुताबिक, पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई प्रचलित है.
पुलिस के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता राजाजीपुरम इलाके में रहते हैं और दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं. रोज की तरह शुक्रवार 17 जुलाई को भी बच्ची के पिता उसे स्कूल छोड़ने गए थे और दोपहर में वह वैन से घर लौटी थी. घर आने पर बच्ची काफी डरी-सहमी थी और उसकी तबीयत खराब लग रही थी. शनिवार को जब बच्ची की तबियत खराब हुई तो तो चिंतित माता-पिता उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जब बच्ची का परीक्षण किया तो उनके होश उड़ गए. डॉक्टरों ने माता-पिता को बताया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है. इसके बाद जब मां ने मासूम से प्यार से पूछा तो उसने रोते हुए ड्राइवर की करतूत बयां कर दी.
लोक-लाज और डर को पीछे छोड़ते हुए पीड़ित माता-पिता मासूम को लेकर तत्काल तालकटोरा थाने पहुंचे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने ले आई. थाने के भीतर जैसे ही बच्ची का सामना आरोपी से हुआ वह काफी सहम गई और मां से लिपटकर रोने लगी. मासूम ने रोते हुए आरोपी की तरफ उंगली उठाई और कहा, इन्हीं अंकल ने मेरे साथ गंदी हरकत की थी. यह दृश्य देखकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों की आंखें भी नम हो गईं.
पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी की पहचान गिरीश मिश्रा निवासी उन्नाव के रूप में हुई है. उसने बताया कि वह पिछले 20 साल से अलग-अलग संस्थानों और स्कूलों में ड्राइवरी का काम कर रहा है. उसने कबूला कि शुक्रवार को बच्चों को वैन में बैठाने और उतारने के दौरान उसने सुनसान पाकर मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की थी.
डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित ने बताया तालकटोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल में नर्सरी की 4 वर्षीय छात्रा के साथ वैन ड्राइवर द्वारा दुराचार और छेड़खानी का मामला सामने आया है. 17 जुलाई को स्कूल से लौटते समय ड्राइवर ने इस घटना को अंजाम दिया था. परिजनों की शिकायत और डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मुख्य आरोपी गिरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है.
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