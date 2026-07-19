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लखनऊ में हैवानियत; 4 साल की बच्ची से स्कूल वैन ड्राइवर ने किया रेप, अस्पताल में खुलासा

लखनऊ में गिरफ्तार रेप का आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: तालकटोरा थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में नर्सरी की 4 साल की मासूम बच्ची से स्कूल वैन के ड्राइवर गिरीश मिश्रा निवासी उन्नाव ने रेप किया. शुक्रवार को हुई इस वारदात का खुलासा शनिवार को बच्ची की तबियत खराब होने पर अस्पताल में डॉक्टरों की जांच के दौरान हुआ. डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित के मुताबिक, पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजने की कार्रवाई प्रचलित है. डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस के अनुसार, पीड़िता के माता-पिता राजाजीपुरम इलाके में रहते हैं और दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं. रोज की तरह शुक्रवार 17 जुलाई को भी बच्ची के पिता उसे स्कूल छोड़ने गए थे और दोपहर में वह वैन से घर लौटी थी. घर आने पर बच्ची काफी डरी-सहमी थी और उसकी तबीयत खराब लग रही थी. ​शनिवार को जब बच्ची की तबियत खराब हुई तो तो चिंतित माता-पिता उसे आनन-फानन में अस्पताल ले गए. वहां डॉक्टरों ने जब बच्ची का परीक्षण किया तो उनके होश उड़ गए. डॉक्टरों ने माता-पिता को बताया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है. इसके बाद जब मां ने मासूम से प्यार से पूछा तो उसने रोते हुए ड्राइवर की करतूत बयां कर दी.