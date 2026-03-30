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शराब के नशे में स्कूल वैन ड्राइवर का हंगामा, रोने लगे बच्चे तो ट्रैफिक पुलिस ने खुद वाहन चलाकर घर पहुंचाया

सूरजपुर: जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही देखने को मिली. घटना चंद्रपुर (ढुंढरा) क्षेत्र की है, जहां एक स्कूल वैन चालक शराब के नशे में धुत होकर बच्चों को घर छोड़ने के दौरान बीच सड़क पर हंगामा करने लगा. गनीमत रही कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे समय रहते पकड़ लिया.

आप को बता दे कि गुरुकुल विद्या मंदिर स्कूल की छुट्टी के बाद वैन चालक बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए निकला था. लेकिन रास्ते में ही चालक ने अत्यधिक शराब पी रखी थी, जिसके कारण वह वाहन चलाने की स्थिति में नहीं था. ढुंढरा चौक के पास उसने वैन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और वहीं नशे की हालत में ड्रामा करने लगा.

घबराए बच्चे, पुलिस ने संभाला

वैन में बैठे छोटे-छोटे स्कूली बच्चे इस स्थिति से घबरा गए और रोने लगे. बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वे सुरक्षित घर कैसे पहुंचेंगे. सड़क पर यह नजारा देख स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई. इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रैफिक पुलिस की टीम ने स्थिति को संभाला.

ट्रैफिक जवान ने खुद वैन चलाकर बच्चों को पहुंचाया

पुलिस जवानों ने पहले चालक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नशे में इतना धुत था कि वह बहस करने लगा. साथ ही वाहन चलाने में भी वह असमर्थ रहा. बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खुद पहल की. पुलिस जवानों ने वैन को अपने नियंत्रण में लिया और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया.

पुलिस की सराहना

इस दौरान बच्चों और उनके परिजनों ने पुलिस की इस तत्परता की सराहना की. यह घटना एक बार फिर स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और ड्राइवरों की जांच पर सवाल खड़े करती है. प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो सके.