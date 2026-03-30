ETV Bharat / state

शराब के नशे में स्कूल वैन ड्राइवर का हंगामा, रोने लगे बच्चे तो ट्रैफिक पुलिस ने खुद वाहन चलाकर घर पहुंचाया

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में स्कूल वैन ड्राइवर शराब के नशे में पाया गया. समय रहते ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति संभाली, अनहोनी टली.

school van driver drink and drive
ट्रैफिक पुलिस ने खुद वाहन चलाकर बच्चों को घर पहुंचाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 30, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: जिले से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ गंभीर लापरवाही देखने को मिली. घटना चंद्रपुर (ढुंढरा) क्षेत्र की है, जहां एक स्कूल वैन चालक शराब के नशे में धुत होकर बच्चों को घर छोड़ने के दौरान बीच सड़क पर हंगामा करने लगा. गनीमत रही कि ट्रैफिक पुलिस ने उसे समय रहते पकड़ लिया.

शराब के नशे में स्कूल वैन ड्राइवर का हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे की हालत में किया ड्रामा

आप को बता दे कि गुरुकुल विद्या मंदिर स्कूल की छुट्टी के बाद वैन चालक बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए निकला था. लेकिन रास्ते में ही चालक ने अत्यधिक शराब पी रखी थी, जिसके कारण वह वाहन चलाने की स्थिति में नहीं था. ढुंढरा चौक के पास उसने वैन को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और वहीं नशे की हालत में ड्रामा करने लगा.

घबराए बच्चे, पुलिस ने संभाला

वैन में बैठे छोटे-छोटे स्कूली बच्चे इस स्थिति से घबरा गए और रोने लगे. बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वे सुरक्षित घर कैसे पहुंचेंगे. सड़क पर यह नजारा देख स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई. इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रैफिक पुलिस की टीम ने स्थिति को संभाला.

ट्रैफिक जवान ने खुद वैन चलाकर बच्चों को पहुंचाया

पुलिस जवानों ने पहले चालक को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नशे में इतना धुत था कि वह बहस करने लगा. साथ ही वाहन चलाने में भी वह असमर्थ रहा. बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खुद पहल की. पुलिस जवानों ने वैन को अपने नियंत्रण में लिया और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया.

पुलिस की सराहना

इस दौरान बच्चों और उनके परिजनों ने पुलिस की इस तत्परता की सराहना की. यह घटना एक बार फिर स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था और ड्राइवरों की जांच पर सवाल खड़े करती है. प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो सके.

कोंडागांव के मर्दापाल में शराब दुकान खोलने का विरोध, महिलाओं का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
सूरजपुर में नशे पर एक्शन, 20 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
सूरजपुर में गोल्ड फ्रॉड गैंग, असली सोना बताकर थमा दिया पीतल, चार आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

SCHOOL VAN DRIVER CASE SURJAPUR
DRINK AND DRIVE CASE
नशे में स्कूल वैन ड्राइवर
ट्रैफिक पुलिस एक्शन
SCHOOL VAN DRIVER DRINK AND DRIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.