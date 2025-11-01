ETV Bharat / state

स्कूली वैन व एसयूवी में टक्कर, दो छात्राओं की मौत, कई घायल

स्कूली वैन व एसयूवी में टक्कर के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

Road Accident in Kota
अस्पताल में घायल का चल रहा उपचार (Etv Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 9:37 AM IST

इटावा (कोटा): जिले के इटावा क्षेत्र में स्कूली वैन और बोलेरो की टक्कर में दो छात्राओं की मौत हो गई. हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को कोटा रेफर किया गया है.

इटावा के पुलिस उपाधीक्षक शिवम जोशी ने बताया कि यह दुर्घटना शनिवार सुबह लगभग सवा सात बजे गैंता और इटावा के बीच हुई. निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वैन से स्कूल जा रहे थे कि अचानक श्योपुर (मध्य प्रदेश) से बूंदी की ओर आ रही एसयूवी से उनकी वैन की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पलट गए.

स्कूली वैन व एसयूवी में टक्कर (ETV Bharat Kota)

जोशी ने बताया कि मृतक छात्राओं की पहचान 15 वर्षीय तनु धाकड़ और 8 वर्षीय पारुल आर्य के रूप में हुई है. तनु दसवीं और पारुल चौथी की छात्रा थी. घायलों में चार बच्चों की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें इटावा से कोटा रेफर कर दिया गया है. वैन चालक और बोलेरो जीप में सवार एक व्यक्ति भी घायल हैं, जिन्हें इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद बोलेरो जीप का चालक मौके से फरार हो गया है.

घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. थानाधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. दुर्घटना के बाद अस्पताल में मृतक छात्राओं के परिजनों की चीख पुकार मच गई. हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के ग्रामीण भी अपने बच्चों को हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे.

टायर फटने से हुआ हादसा: इटावा थाना अधिकारी बिश्नोई ने बताया कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए. बच्चों और राहगीरों का कहना था ऐसा लग रहा था, जैसे वैन का टायर फट गया हो या पंक्चर हो गया हो, जिससे वह सामने से आ रही एसयूवी से टकरा गई. इसके बाद दोनों वाहन पलट गए. ग्रामीणों का कहना था कि दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि बच्चे वैन से काफी दूर गिर गए, जबकि कुछ लहूलुहान होने के बाद वैन में ही फंसे रहे गए, जिन्हें ग्रामीणों ने निकाला.

विधायक पहुंचे अस्पताल: घटना की जानकारी मिलने के बाद पीपल्दा विधायक चेतन पटेल अस्पताल पहुंचे और हालचाल पूछा. उन्होंने पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों से हादसे की जानकारी ली. अस्पताल में ग्रामीणों ने रोष जताया कि जिस सड़क पर हादसा हुआ, वह काफी क्षतिग्रस्त है. इसके चलते यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है.

