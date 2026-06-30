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छोटे बच्चों से भरी स्कूल वैन में लगी आग, चालक की तत्परता से टला हादसा

झुंझुनू : जिले के सिंघाना क्षेत्र में सुबह स्कूली बच्चों से भरी एक चलती वैन में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. वैन में 8 से 10 छोटे स्कूली बच्चे सवार थे. आग लगते ही चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. चालक की तत्परता के चलते बड़ा हादसा टल गया.

वैन ड्राइवर कैलाश चंद ने बताया कि वैन कॉपर क्षेत्र से सिंघाना की ओर एक निजी प्ले स्कूल के बच्चों को लेकर आ रही थी. कंचनिया की ढाणी के पास चलते-चलते वैन के गियर के पास में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में वैन आग का गोला बन गई. घटना की सूचना पर खेतड़ी और एचसीएल की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक वैन पूरी तरह जल चुकी थी. घटना में सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं.