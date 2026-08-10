लखनऊ में बच्चों से भरी स्कूली वैन नाले में पलटी, ग्रामीणों ने बचाई जान
हादसे के बाद वैन चालक फरार हो गया, जबकि श्री एमएल बाल विद्या मंदिर के प्रबंधक पवन मौर्य का मोबाइल स्विच ऑफ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 8:16 PM IST
लखनऊ: नगराम थाना क्षेत्र अंतर्गत कुबहरा गांव में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा टल गया. श्री एम.एल. बाल विद्या मंदिर कमलापुर विचलिका की स्कूली वैन छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी, तभी कीचड़ के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में पलट गई.
बच्चे दहशत से चीखने-चिल्लाने लगे, हादसे के वक्त वैन में 6 से 10 वर्ष आयु के कई बच्चे सवार थे. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दौड़ कर वैन का दरवाजा खोला और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला.
मामले के बाद ग्रामीणों का गुस्सा स्थानीय प्रशासन पर फूट पड़ा, ग्रामीणों ने बताया कि कमलापुर विचलिका और कुबहरा गांव को जोड़ने वाला यह 500 मीटर लंबा मार्ग सालों से बदहाल है. बारिश के दिनों में यह रास्ता जानलेवा बन जाता है.
हादसे के बाद वैन चालक मौके से फरार हो गया, वहीं श्री एमएल बाल विद्या मंदिर के प्रबंधक पवन मौर्य का मोबाइल घटना के बाद से ही लगातार स्विच ऑफ आ रहा है.
इस संबंध में एडीसीपी साउथ बसंथ कुमार रल्लापल्ली ने बताया कि नगराम के कुबहरा में स्कूली वैन पलटने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. सभी बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं. कुछ बच्चों के परिजन आ गए थे, जिसके बाद बच्चों को घर भेज दिया गया है.
वैन में सवार 6 से 10 साल के बच्चों को ग्रामीणों ने मुस्तैदी से बाहर निकाला. जांच में वैन बिना परमिट पाई गई और स्कूल प्रबंधक पवन मौर्य फरार बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक सभी बच्चे सुरक्षित हैं और विधिक जांच की जा रही है.
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