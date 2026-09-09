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स्कूल वैन की बैटरी फटी, एसिड से 3 बच्चे झुलसे, जर्जर गाड़ी में बिठाए गए थे 22 बच्चे

जमुई: बिहार के जमुई स्कूल जाने के दौरान बड़ा हादसा हुआ. जिस स्कूली वैन में 22 बच्चे सवार थे, उस गाड़ी की बैटरी फट गयी. बैटरी फटने से एसिड उड़कर बच्चों पर पड़ गयी. जिससे तीन बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए. तीनों बच्चों में दो की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज कराया जा रहा है.

घटना बुधवार की सुबह की बतायी जा रही है. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक सभी बच्चे सभी बच्चे निजी स्कूल के छात्र हैं. सभी को एक पुरानी जर्जर मैजिक वैन से सोनो लाया जा रहा था. जैसे ही वैन सोनो चौक के पास पहुंची, वैन की सीट के नीचे रखी बैटरी ब्लास्ट कर गयी. धमाका होते ही वैन के अंदर चीख-पुकार मच गयी. स्थानीय ग्रामीणों ने आनन फानन में झुलसे हुए बच्चों को सोनो सीएचसी में इलाज के लिए लाया, जहां प्राथमिकी इलाज के बाद निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया.