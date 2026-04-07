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गुरुग्राम में स्कूल वैन ने 9 साल के बच्चे को कुचला, अस्पताल जाते समय हुई मौत, मामला दर्ज

पुलिस ने दर्ज किया मामला: इस पूरे मामले में पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि, "मृतक बच्चे के पिता की शिकायत पर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है."

गुरुग्राम: गुरुग्राम के भौंडसी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां 9 साल के एक बच्चे को स्कूल वैन ने कुचल दिया. वैन ड्राइवर वाहन को पीछे कर रहा था, तभी बच्चा वैन के नीचे आ गया. हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हालांकि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

चॉकलेट लेने गया था दुकान: मृतक के पिता से मिली जानकारी के अनुसार मृत बच्चा क्लास 1 में पढ़ता था.उसका परिवार मूल रूप से मेढ़ी सुलेमपुर, जिला अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से है. हालांकि वर्तमान में वे भौंडसी गुरुग्राम में रहते हैं. मृतक के पिता ने बताया कि, "वो पास के किराना दुकान से चॉकलेट लेने आया. जब वह दुकान से घर जा रहा था, तब हादसा हुआ. वैन ड्राइवर ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वैन को पीछे किया और बच्चे को टक्कर मार दी. बच्चा जमीन पर गिर गया, लेकिन ड्राइवर की वैन उसके ऊपर चढ़ गई. इससे उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं और कान व मुंह से काफी खून निकलने लगा. आनन-फानन में उसे मेदान्ता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

सदमे में परिवार: वहीं, हादसे के बाद स्थानीय लोग और परिवार गहरे सदमे में हैं. पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं, इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

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