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गर्मी के कारण पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदली, 8वीं तक की कक्षाओं पर 11 बजे के बाद रोक

पटना में गर्मी के कारण स्कूल टाइमिंग बदली ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में लगातार बढ़ रही गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए नया निदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी स्कूलों में कक्षा आठवीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11 बजे के बाद रोक लगा दी गई है. यह आदेश 18 मई से 21 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा. पटना में स्कूलों की टाइमिंग बदली: जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में इन दिनों अत्यधिक तापमान और भीषण गर्मी पड़ रही है. विशेष रूप से दोपहर के समय गर्म हवाओं और तेज धूप का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है. ऐसे मौसम में छोटे बच्चों के बीमार पड़ने और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसी को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. 8वीं तक की कक्षाओं पर 11 बजे के बाद रोक: पटना जिलाधिकारी के अनुसार जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में आठवीं तक की कक्षाएं एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी. हालांकि विद्यालय प्रबंधन को यह छूट दी गई है कि वे अपने स्तर से समय में बदलाव कर सुबह की पाली में कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं.