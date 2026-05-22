हीट वेव अलर्ट: नैनीताल जनपद के तीन विकास खंडों में स्कूलों के समय में बदलाव, आदेश जारी
नैनीताल जिले में हीट वेव की संभावना को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 22, 2026 at 7:17 AM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जनपद में बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है. हल्द्वानी, रामनगर और कोटाबाग के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालय अब सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे. मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 22 मई से अगले आदेश तक नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं.
नैनीताल जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव के असर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल की ओर से जारी आदेश में हल्द्वानी, रामनगर और कोटाबाग विकासखंड के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है. यह नई व्यवस्था 22 मई 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगी. हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को इस आदेश से बाहर रखा गया है. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में जारी इस आदेश का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भीषण गर्मी से राहत देना है.
आदेश के अनुसार अब विद्यालयों में प्रार्थना सभा सुबह 6 बजकर 45 मिनट पर आयोजित की जाएगी, जबकि स्कूल संचालन सुबह 7 बजे से शुरू होकर 11 बजकर 30 मिनट तक चलेगा. मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों, विद्यालय प्रबंधन समितियों और स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि नई समय-सारिणी का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. शिक्षा विभाग का मानना है कि दिन चढ़ने के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे छोटे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
वहीं अभिभावकों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है. उनका कहना है कि सुबह के समय स्कूल संचालन होने से बच्चों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलेगी. मौसम विभाग की ओर से भी मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई गई है, जिसके बाद प्रशासन लगातार एहतियाती कदम उठा रहा है.
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