ETV Bharat / state

बारिश के चलते अमेठी में बदला स्कूलों का समय, सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक चलेंगी कक्षाएं

अमेठी: अमेठी में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, आम जनमानस को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. मौसम अनुकूल होते ही अमेठी प्रशासन ने कक्षा 8 तक के विद्यालयों के संचालन समय में बड़ा बदलाव कर दिया है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर, बेसिक शिक्षा परिषद, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक करने का निर्देश दिया है.



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी संजय तिवारी ने एक पत्र जारी कर कहा, "समय परिवर्तन जिले के समस्त परिषदीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय या अन्य बोर्डों द्वारा संचालित कक्षा 8 तक के विद्यालयों पर लागू होगा. पत्र में यह भी लिखा है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए.



इसके पूर्व गर्मी और उमस के चलते विद्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया गया था, ताकि बच्चों और शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. मंगलवार तक विद्यालय 7:30 बजे से 12:30 तक संचालित किए जा रहे थे. जैसे ही मौसम सुहावना हुआ विभाग ने समय परिवर्तित कर दिया, ताकि बच्चों का पठन-पाठन कार्य प्रभावित न हो.



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी संजय तिवारी ने बताया कि मौसम परिवर्तन के साथ ही विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है, सभी को निर्देशित किया गया है कि अब विद्यालय सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें: जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर डिमोलिशन नोटिस जारी, अखिलेश बोले, शिक्षा में भी सांप्रदायिकता देखती है भाजपा, सभी 40 भवनों के दस्तावेज मौजूद हैं