गौरेला पेंड्रा मरवाही में बदला स्कूलों का समय, ठंड के कारण प्रशासन ने जारी किया आदेश

गौरेला पेंड्रा मरवाही में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.जिसे लेकर कलेक्टर लीना कमलेश मंडाबी ने स्कूलों का समय बदला है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में बदला स्कूलों का समय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ में बढ़ रही ठंड का असर अब दिखने लगा है. बच्चों की सेहत ठंड से प्रभावित ना हो इसके लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है. जिला प्रशासन ने सोमवार से सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों के समय में बदलाव किया है. कलेक्टर लीना कमलेश मंडाबी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 20 नवंबर 2025 से नई समय-सारणी लागू होगी, जो 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी.

ठंड के कारण बदला स्कूल का समय : जिले की दो पाली में संचालित होने वाली शालाओं में पहली पाली सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी. दूसरी पाली का समय दोपहर 12 बजकर 45 मिनट से शाम 4 बजकर 15 मिनट तक निर्धारित किया गया है. वहीं एक पाली में संचालित होने वाले स्कूल सुबह साढ़े 10 बजे से दोपहर साढे़ तीन बजे तक संचालित होंगे.

ठंड के कारण प्रशासन ने जारी किया आदेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


अभिभावकों और शिक्षकों ने आदेश का किया स्वागत : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय बच्चों को ठंड से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने और सुरक्षित वातावरण में अध्ययन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है. जिले के सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें. नये समय लागू होने से अब सुबह स्कूल पहुंचने की परेशानी कम होगी और विद्यार्थियों को ठंड के प्रकोप से राहत मिलेगी. माता-पिता और शिक्षकों ने भी प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है.


