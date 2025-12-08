ETV Bharat / state

मैट्रिक-इंटर में रिकॉर्ड रिजल्ट की तैयारी: दो महीने का विशेष एक्शन प्लान, शिक्षकों को मिली स्पेशल ट्रेनिंग

देवघर जिले के विद्यार्थियों का मैट्रिक और इंटर में रिजल्ट बेहतर हो, इसके लिए शिक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है.

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL
मीटिंग करते शिक्षा विभाग के अधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 8, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: वर्ष 2025–26 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह मिशन मोड में आ गया है. छात्रों का रिजल्ट बेहतर करने के उद्देश्य से जिले के सभी उच्च विद्यालयों और प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. इस ट्रेनिंग का मकसद साफ है कि अगले दो महीनों में छात्रों को सिर्फ वही पढ़ाया जाए जो सीधे परीक्षा में काम आए.

प्रशासन ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अब सिलेबस को संक्षिप्त और परीक्षा-उपयोगी तरीके से पढ़ाया जाए. हर स्कूल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने स्तर से संभावित प्रश्नों का संकलन करे, मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करे और छात्रों से उसका नियमित अभ्यास करवाए, ताकि परीक्षा के दौरान बच्चे किसी भी तरह के प्रश्न से घबराएं नहीं.

जानकारी देते डीईओ (Etv Bharat)

स्टूडेंट्स को रेगुलर प्रैक्टिस करने की सलाह

जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मैट्रिक और इंटर की तैयारी को लेकर सभी शिक्षकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं. विद्यार्थियों को उन प्रश्नों पर ज्यादा अभ्यास कराया जा रहा है, जो पूर्व वर्षों में बार-बार पूछे गए हैं. शिक्षकों से कहा गया है कि वे अपने अनुभव के आधार पर पूरे सिलेबस से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न चुनें और बच्चों से उसकी बार-बार प्रैक्टिस कराएं, ताकि परीक्षा में प्रश्न देखकर छात्र सहजता से उत्तर लिख सकें.

उन्होंने यह भी कहा कि कई बार छात्र विषय जानते हुए भी अभ्यास के अभाव में सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए अब प्रैक्टिस आधारित पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है. खासकर जिले के सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 10वीं और 12वीं के छात्रों को एक-एक बिंदु को बारीकी से समझाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इन स्कूलों से समाज और अभिभावकों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं.

प्रधानाचार्य, उच्च विद्यालयों और प्लस-टू के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण

इन्हीं सभी कमियों को दूर करने और परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रधानाचार्य, उच्च विद्यालयों और प्लस टू विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस दौरान उन्हें परीक्षा केंद्रित शिक्षण, समय प्रबंधन, उत्तर लेखन की रणनीति और कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देने के टिप्स भी दिए जा रहे हैं.

गौरतलब है कि वर्ष 2026 में मैट्रिक की परीक्षा 3 फरवरी से 17 फरवरी के बीच प्रस्तावित है. इसे ध्यान में रखते हुए जिले के शिक्षा पदाधिकारी लगातार अपने-अपने क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतर अंक दिलाने की दिशा में ठोस रणनीति पर काम कर रहे हैं.

इसे भी पढ़ें-

लातेहार में शिक्षा विभाग के सीआरपी की हार्ट अटैक से मौत, परिवार ने कहा- नहीं झेल पाए ज्यादा काम का प्रेशर

नीड-बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों को लौटना होगा मूल संस्थान, रांची विश्वविद्यालय ने रद्द किया तबादला

सरकार का फैसला: निजी हाथों में झारखंड के आठ राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, उठने लगे हैं सवाल

TAGGED:

बेहतर परीक्षा की तेयारी
JHARKHAND EDUCATION BOARD
TEACHERS TRAINED FOR BETTER RESULTS
टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.