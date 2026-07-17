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रेवाड़ी में स्कूल टीचर का टॉर्चर, 8वीं क्लास के छात्र को डंडों से पीटने का आरोप

हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल टीचर पर 8वीं क्लास के छात्र को डंडों से पीटने का आरोप लगा है.

School teacher beat an 8th grade student with sticks in Rewari
रेवाड़ी में स्कूल टीचर ने छात्र को पीटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 17, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के बावल क्षेत्र के एक गांव स्थित प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र की होमवर्क करके नहीं लाने पर बुरी तरह से पिटाई करने का आरोप लगा है. परिजनों के मुताबिक उसके शरीर पर पिटाई के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. परिजनों ने छात्र का मेडिकल कराने के बाद इसकी शिकायत कसौला थाना पुलिस को दी और टीचर व स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है

टीचर ने की पिटाई : कसौला थाना पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने कहा है कि उसका पुत्र क्षेत्र के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है. वो दो दिन से बीमार था, जिसके कारण होमवर्क नहीं कर सका. वो जब स्कूल पहुंचा तो टीचर ने बेटे की निर्ममता से पिटाई की जिससे उसके शरीर पर पिटाई के निशान उभर आए. घर पहुंचे बेटे ने आपबीती बताई. इसके बाद वो तुरंत बेटे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचा और उसका मेडिकल कराया. डॉक्टर द्वारा जारी की गई एमएलआर में बेटे के शरीर पर आई सभी चोटों का विवरण दिया है.

पहले भी मारपीट करने का आरोप : उन्होंने कहा कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यही टीचर उसके पुत्र के साथ मारपीट कर चुका है. पिटाई के बाद से उसका बेटा सदमे में है और मानसिक तनाव से घिरा हुआ है. वो स्कूल जाने के नाम से भी डरता है. उन्होंने कहा कि इस प्रताड़ना की शिकायत कसौला थाना पुलिस को दे दी गई है और मांग की गई है कि आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य छात्र के साथ इस तरह का व्यवहार न हो. पुलिस अधिकारी प्रविन्द्र कुमार ने कहा कि शिकायत मिली है कि एक स्कूल के छात्र को एक मास्टर ने स्कूल में पीटा है. कल दोनों पार्टी को बुलाया है. मामले की जांच जारी है.

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REWARI STUDENT BEATEN BY TEACHER
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रेवाड़ी में छात्र की पिटाई
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