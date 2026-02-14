ETV Bharat / state

स्कूली छात्रों को बदमाशों ने मारा चाकू, दो घायल, डॉग को लेकर हुआ था झगड़ा

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में ढाबा संचालक सहित लक्ष्मण तथा सुनील की गिरफ्तारी हुई है.

SCHOOL STUDENTS WERE STABBED, MISCREANTS STABBED
झालावाड़ का एसआरजी अस्पताल. (ETV Bharat jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 5:38 PM IST

झालावाड़ः जिले के असनावर कस्बे में एक ढाबे पर अज्ञात बदमाशों ने तीन स्कूली छात्रों पर चाकू से हमला करके घायल कर दिया. इस हमले में दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक छात्र को मामूली चोटें आईं हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

असनावर थाना प्रभारी नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि पनवासा निवासी 12वीं कक्षा का छात्र भारत सुमन, अल्केश मेघवाल और लक्की असनावर के एक ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे. इस बीच ढाबे पर मौजूद कुछ लोगों से छात्रों का झगड़ा हो गया बात इतनी बढ़ी की झगड़े में दो छात्र चाकू लगने से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है.

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि मामले में ढाबा संचालक सहित लक्ष्मण तथा सुनील की गिरफ्तारी हुई है. वहीं, मामले में घायल हुए छात्र लक्की को मामूली चोटें होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि भारत सुमन और अल्केश मेघवाल का इलाज जारी है.

श्वान को पीट रहे थेः इधर, झगड़े में घायल भारत और अल्केश ने बताया कि वह ढाबे पर खाना खाने के लिए पहुंचे थे. यहां पहले से मौजूद चार युवक शराब पीकर एक श्वान को डंडों से पीट रहे थे. इस पर छात्रों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. इसी दौरान चारों युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया. चाकूबाजी में घायल भारत सुमन और अल्केश मेघवाल 12वीं कक्षा के छात्र हैं. 16 फरवरी से उनकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं.

