ETV Bharat / state

हमीरपुर: चार साल से नहीं बनी सड़क, अब Gen Alpha ने उठाई आवाज, कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन

कलेक्ट्रेट में छात्रों का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: बदहाल सड़क से परेशान होकर स्कूली छात्र बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विद्यार्थी रोड बनवाने की मांग को लेकर डीएम से मिलने की जिद पर अड़ गए. करीब पांच से छह घंटे तक छात्र और ग्रामीण धरने पर बैठे रहे. एडीएम ने जब सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ. छात्रों का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल. कुरारा क्षेत्र के भौली और बचरौली गांव के स्कूली बच्चों ने बुधवार को स्कूल जाने के बजाय सड़क निर्माण की मांग को लेकर डीएम से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़े. छात्रों का कहना था कि स्कूल जाने वाली सड़क बदहाल स्थिति में है, जिससे उन्हें आने-जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इधर स्कूली बच्चों के कलेक्ट्रेट जाने की खबर मिलने पर सिटी फॉरेस्ट के पास पुलिस ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी ये बच्चे गलियों और कच्चे रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए. कलेक्ट्रेट पहुंचकर बच्चों ने जिला कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क निर्माण की मांग करने लगे.