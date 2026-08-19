हमीरपुर: चार साल से नहीं बनी सड़क, अब Gen Alpha ने उठाई आवाज, कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन
पुलिस ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी ये गलियों और कच्चे रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 4:07 PM IST
हमीरपुर: बदहाल सड़क से परेशान होकर स्कूली छात्र बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विद्यार्थी रोड बनवाने की मांग को लेकर डीएम से मिलने की जिद पर अड़ गए. करीब पांच से छह घंटे तक छात्र और ग्रामीण धरने पर बैठे रहे. एडीएम ने जब सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन समाप्त हुआ.
दरअसल. कुरारा क्षेत्र के भौली और बचरौली गांव के स्कूली बच्चों ने बुधवार को स्कूल जाने के बजाय सड़क निर्माण की मांग को लेकर डीएम से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़े. छात्रों का कहना था कि स्कूल जाने वाली सड़क बदहाल स्थिति में है, जिससे उन्हें आने-जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
इधर स्कूली बच्चों के कलेक्ट्रेट जाने की खबर मिलने पर सिटी फॉरेस्ट के पास पुलिस ने बच्चों को रोकने की कोशिश की, उसके बाद भी ये बच्चे गलियों और कच्चे रास्तों से होते हुए कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ गए. कलेक्ट्रेट पहुंचकर बच्चों ने जिला कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया और सड़क निर्माण की मांग करने लगे.
छात्रा मीनाक्षी ने बताया कि पिछले चार साल से सड़क के लिए शिकायत की जा रही है और कई आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई. इसलिए अब हम लोग डीएम से सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं.
वहीं, ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल और अस्पताल जाने वाली सड़क खराब होने से बच्चों और ग्रामीणों को परेशानी होती है. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, उसके बाद भी इसका समाधान नहीं कराया गया. हालांकि मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारियों के आश्वासन के बाद करीब 5 से 6 घटे बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ.
एडीएम राकेश कुमार ने बताया कि धरने में करीब 30 बच्चे, 30-40 अभिभावक और स्थानीय लोग शामिल थे. उन्होंने कहा कि बरसात में संपर्क मार्गों पर जलभराव और गड्ढों की समस्या सामने आई है. इसके समाधान के लिए स्थानीय अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी गई है. समस्याओं का तत्काल समाधान कराने के साथ दीर्घकालिक योजना बनाकर भी निस्तारण कराया जाएगा. फिलहाल तीन से चार दिन के अंदर काम धरातल पर दिखाई देने लगेगा.
वहीं, छात्रों ने कहा कि अभी आश्वासन के बाद बाद हम घर जा रहे हैं. अब देखेंगे कि सड़क निर्माण के लिए कार्रवाई होती है या नहीं. अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे फिर अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखेंगे.
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