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बलरामपुर डीईओ दफ्तर पहुंचे स्कूली छात्र, समस्याओं के समाधान की रखी मांग, जानिए क्या है इनकी डिमांड

रामचंद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले जामवंतपुर गांव में संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र इन दिनों स्कूल की व्यवस्था से नाराज हैं. छात्रों का कहना है कि उनके स्कूल में नियमित रुप से स्मार्ट क्लास नहीं चलाया जा रहा है. इसके इलावा उनके विषय से संबंधित पुस्तके भी उनको नहीं मिल पा रही हैं. छात्र एग्जाम फीस में बढ़ोत्तरी किए जाने से भी नाराज हैं. अपनी इन्ही सब मांगों को लेकर छात्रों ने आज डीईओ कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया.

बलरामपुर: जामवंतपुर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र आज बड़ी संख्या में जमा होकर जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पहुंचे. छात्र नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे थे. छात्रो ने अपनी मांगों से जुड़ी एक लिस्ट भी अधिकारी को सौंपी जल्द समस्या के समाधान की मांग की.

स्मार्ट क्लास में पढाई नहीं, बुक भी नहीं दिया गया अबतक

डीईओ ऑफिस में ज्ञापन देने पहुंची जामवंतपुर स्कूल के छात्रों ने कहा कि हमें स्कूल के स्मार्ट क्लास में नहीं पढाया जा रहा है. हम पुराने तरीके से डॉयग्राम देखते हैं जिससे हमें कुछ समझ में नहीं आता है. स्कूल की प्रिंसिपल मैम के द्वारा हमें पुस्तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. मजबूरी में हम किताब की फोटो कॉपी कराकर काम चला रहे हैं.



किताबों की फोटो कॉपी कराकर हम कबतक काम चलाएंगे. हमें स्कूल से किताबें तो मिलनी चाहिए. स्मार्ट क्लास कब शुरू होगा और उसके माध्यम से कब हमारी पढ़ाई होगी हमें बताया जाए: छात्रा

हमारा हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन विषय का बुक नहीं आ रहा है, स्मार्ट क्लास भी बंद है. हम प्रिंसिपल के पास गए थे तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग मोबाइल और पीडीएप कॉपी के द्वारा पढाई करिए. हमारे सामने अभी पेपर है हम कैसे पढें क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है: छात्रा

हमारा स्मार्ट क्लास काफी समय से बंद है. हमारी मांग है कि स्मार्ट क्लास चालू किया जाए हमारा बुक हमें जल्द प्रदान किया जाए: छात्रा



उपलब्ध कराएंगे पुस्तक, मांगों का होगा समाधान:सहायक संचालक

इस संबंध में सहायक संचालक आशारानी टोप्पो ने कहा, ''अभी बच्चे आए हुए थे, उन्होंने मांग किया है कि हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन की पुस्तकें नहीं आई हैं और स्मार्ट क्लास भी नियमित रूप से संचालित नहीं हो रहा है. साथ ही परीक्षा शुल्क में वृद्धि की गई है, इन समस्याओं पर विचार और निराकरण की मांग की है. शासन से हमें इन विषयों की पुस्तकें नहीं मिली हैं, पुस्तक आते ही बच्चों को उपलब्ध करा दिया जाएगा.''



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